C'est la 55e édition du Salon de l'Agriculture, porte de Versailles, à Paris, à partir de ce samedi et jusqu'au 4 mars. Chaque année, ce sont des centaines de milliers de personnes qui se pressent pour admirer les animaux, assister aux conférences et goûter aux produits locaux, et c'est aussi, traditionnellement, un défilé des politiques - pour son premier salon, Emmanuel Macron a prévu de passer de longues heures sur place.

4.050 animaux présentés

Les chiffres du Salon de l'Agriculture donnent toujours un peu le tournis. Cette année, environ 1.000 exposants seront présentés, avec 4.050 animaux de 350 races. Le salon, c'est aussi 230 tonnes de paille, 100 tonnes de foin, et 280 tonnes de fumier ! En 2017, l’événement a attiré près de 620.000 personnes.

Le Salon de l'Agriculture en chiffres © Visactu -

La star du salon : Haute, une vache Aubrac de l'Aveyron

Elle est arrivée dès jeudi soir, sous les flashes des photographes. Haute a six ans, c'est une vache Aubrac, de couleur froment et aux yeux comme maquillés, elle vient de Laguiole, dans l'Aveyron, et c'est l'égérie de cette édition 2018. Elle aura droit à une stalle d'honneur où elle passera la semaine avec son veau, Olympe. La race Aubrac est originaire du sud de l'Auvergne. Les vaches, allaitantes, mettent bas environ un veau par an, et sont réputées pour leur viande.

A ses côtés, on trouvera d'autres races prestigieuses, comme les Salers, elles aussi venues d'Auvergne, mais aussi les Tarines, venues de la vallée de la Tarentaise, les Montbéliardes, représentées notamment par une vache nommée Hargneuse (!) ou encore d'autres bovins venues de Franche-Comté et nommés en l'honneur de joueurs de l'OM.

Le dernier veau, né il y a quelques semaines, s'appelle Lucas Ocampos ! #Insolite#OMhttps://t.co/nPpnc6YHE3 — France Bleu Besançon (@bleubesancon) February 21, 2018

Il y aura aussi des chevaux, en provenance de Bretagne, des ânes comme le baudet du Poitou Cupidon, ou Donna l'ânesse de Normandie, des chèvres lorraines, des chiens, comme Lilou, carlin venu de Dordogne ou Alpheratz Unique, teckel qui nous vient de Côte-d'Or, et bien d'autres animaux encore.

Un rendez-vous forcément politique

Ils se presseront sans doute pour venir flatter l'encolure de Haute et ses congénères : le Salon de l'Agriculture est toujours un événement très couru des politiques, pour qui c'est l'occasion de tenter de montrer qu'ils sont proches du monde agricole. Emmanuel Macron, qui avait reçu un œuf sur la tête l'année dernière alors qu'il était candidat à l'élection présidentielle, vit son premier salon en tant que président. Il a prévu d'y passer une bonne partie de la journée, et a déjà préparé le terrain en recevant à l'Elysée 700 jeunes agriculteurs cette semaine. Mais les sujets de discorde et d'inquiétude - Mercosur, nouvelle carte des régions défavorisées, achats de terres agricoles par des étrangers - restent nombreux. La FNSEA, premier syndicat agricole, l'attend notamment de pied ferme.

“Emmanuel Macron sera accueilli poliment, mais de façon très directe” au Salon de l’Agriculture, dit Christiane Lambert (FNSEA)#BourdinDirectpic.twitter.com/KJHmmbBoyV — BFMTV (@BFMTV) February 23, 2018

Outre Emmanuel Macron, il y aura moins de politiques que l'année dernière - nous ne sommes plus dans une année électorale. Mais François de Rugy (LREM), président de l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez, président de LR et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Hervé Morin (centriste), président de la région Normandie et des Régions de France, ont notamment annoncé leur venue.

Le salon est ouvert du 24 février au 4 mars, de 9h à 19h. Et vous pourrez nous y retrouver sur le stand France Bleu.