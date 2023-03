Plus de 68000 visiteurs au salon de l'agriculture de Tarbes

"C'est un grand cru !" Le succès du salon de l'agriculture de Tarbes réjouit son président Jean-Louis Cazaubon. L'évènement s'est achevé ce dimanche 12 mars, après quatre jours d'ouverture. Plus de 68000 personnes ont visité le salon selon les premiers chiffre, et c'est sans compter sur les invitations offertes aux exposants qui ramènent aussi du monde. Il y avait cette année plus de 250 stands.

Plus de visiteurs que l'an dernier

Un chiffre en augmentation de 10% par rapport à l'année dernière. Jean-Louis Cazaubon pense même "que des records pourraient être battus". Une bonne nouvelle pour la trésorerie aussi. "Ce type d'évènement c'est un équilibre financier fragile. On se met en danger chaque année", explique le président du salon.

Au-delà des recettes qui vont être réalisées, ce qui "réchauffe le cœur, de Jean-Louis Cazaubon, c'est ce brassage de population, notamment les jeunes qui viennent pour communier autour de ce côté festif".

Sortie du week-end

Si les plus jeunes ont beaucoup visité les buvettes, les plus vieux ont aussi répondu présent. "Je n'étais jamais venu, je voulais voir au moins une fois ce que c'était et c'est très bien, c'est varié, en plus il fait beau", s'enthousiasme Thierry. Jean-Pierre, lui, est venu avec un but précis : manger ! "Je suis venu me remplir le ventre, j'ai mangé une bonne cuisse de canard. Maintenant on va aller faire un tour puis rentrer".

A l'inverse, beaucoup d'habitués comme Xavier, lui-même agriculteur, sont venus voir, "les nouveaux outils agricoles, ou les animaux", avec un œil plus expert. "Ça permet aussi de voir des gens qu'on a pas vu depuis longtemps et de faire une sortie."