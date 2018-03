Plus de dix-huit dauphins ont été retrouvés échoués sur les plages vendéennes lundi et mardi. Certains avaient encore des mailles de filet dans la peau, d'autres portaient des traces d'écorchures. Des morts principalement dues à la pêche.

Vendée, France

Une vingtaine de nouveaux cadavres de dauphins a été retrouvée ces deux derniers jours en Vendée sur les plages des Sables-d'Olonne, de Jard-sur-Mer ou encore de Saint-Hilaire-de-Riez. Depuis janvier dernier, l'Observatoire Pelagis pour la conservation des mammifères et oiseaux marins a recensé plus de 83 échouages sur les plages vendéennes."Plus de 70% des animaux retrouvés échoués présentent des traces de mort dans les engins de pêche" explique Hélène Peltier, ingénieure à l'Observatoire.

Des mailles de filet dans la peau ou des traces d'écorchures

Certains dauphins meurent naturellement mais d'autres, particulièrement entre janvier et mars, meurent dans les filets des chalutiers explique Hélène Peltier. "On se rend compte qu'à cette période, les dauphins se nourrissent au même endroit que les poissons pêchés par les chaluts. Quand les pêcheurs passent et capturent du poisson, des dauphins sont aussi capturés accidentellement dans les engins de pêche."

La météo elle, favorise l'échouage des dauphins sur nos plages, mais ne les tue pas : "Elle n'est pas responsable de la mort des dauphins, elle la rend juste plus visible".

Des répulsifs acoustiques sont testés sur certains chaluts de pêche

Pour tenter de limiter les morts des dauphins dans l'Océan Atlantique, des répulsifs acoustiques sont en ce moment testés sur certains chalutiers. "C'est comme une alarme acoustique, ça peut dissuader les dauphins d'être pris dans les chaluts.". Ces dispositifs, testés sur les chalutiers de l'organisation des Pêcheurs de Bretagne jusqu'à fin mars, seront peut-être installés dès l'année prochaine sur les chaluts vendéens.

Depuis 30 ans, l'Observatoire Pelagis recense les animaux échoués. L'année dernière a été l'une des plus meurtrières avec 800 dauphins retrouvés échoués en seulement deux mois sur les plages de la côte Atlantique. Depuis le début de cette année, 500 dauphins ont déjà été retrouvés morts sur les plages.

En février dernier, c'est l'association de défense des animaux Sea Shepherd qui alertait sur ce phénomène.