Plus qu'une journée pour profiter de la foire aux huîtres de Sardent

Ce dimanche, c'est le troisième et dernier jour de la 37e foire aux huîtres de Sardent, une institution dans le département. Vous pourrez déambuler entre les trente-et-un stands pour trouver des huîtres bien sûr mais aussi des moules ou encore des bouteilles à consommer avec modération.

Des huîtres par centaines ce week-end au centre culturel Claude Chabrol de Sardent. Il faut se frayer un passage pour parvenir aux différents stands. Pour bien faire son choix, Raoul prend le temps de goûter plusieurs huîtres. "La deuxième que je viens de goûter, elle est extraordinaire, plus charnue, celle-là elle a du corps, elle est bonne", savoure Raoul. Il a fait le déplacement depuis Clermont-Ferrand spécialement pour la foire. C'est la première fois qu'il vient. "Je vais souvent en Charente-Maritime depuis des années, je connais bien les huîtres de la région. Nos amis nous ont parlé de cette fête de l'huître. C'est assez exceptionnel en Creuse ! s'amuse Raoul. Je trouve que ça a un côté assez provocateur."

La 37 édition de la foire aux huîtres de Sardent © Radio France - Sarah Vildeuil

Depuis 1981

Pourtant c'est une habitude "creusoise" pour les exposants, depuis trente-sept ans parfois. Christian originaire de Charente-Maritime ne compte même plus les années. "Cela doit faire dix-huit ou vingt ans. Christian est en train d'ouvrir des huîtres. Mais ce qui intéresse Agathe, une autre cliente, ce sont les moules. Un vendeur vient de lui montrer une nouvelle recette. "Simplement dans sa cocotte, à feu vif, il les a mises à 180 degrés. Trois minutes pas plus il les fait s'ouvrir, précise Agathe. Il ne faut pas trop en mettre dans la casserole. Et ensuite on les déguste comme ça nature. C'est un régal !"

Trois stands plus loin, il y a ceux qui profitent de la foire pour boire un coup comme Nicole. "Moi j'ai du pineau ! Il est excellent ! Tous les ans, on vient ici au stand et on déguste." Nicole ne conduit pas ce jour-là donc elle se fait plaisir. Il faut dire que Sylvain, le viticulteur a de belles bouteilles en réserve. "Ça part de trois ans et ça va jusqu'à quarante ans pour le cognac, qui a presque l'âge de la foire ! note Sylvain. C'est la 36e année que je viens à la foire de Sardent." Et chaque année, Sylvain retrouve ses clients fidèles.

Le restaurant de la foire, où des visiteurs se régalent. © Radio France - Sarah Vildeuil

Pourquoi une foire aux huîtres en Creuse?

Cinq fondateurs aujourd'hui tous décédés en sont à l'origine, dont le père de l'organisateur, Didier Massias. "Mon père connaissait très bien des ostréiculteurs à La Tremblade, en Charente-Maritime. Il avait une petite maison là-bas, raconte Didier Massias. En 1981, il a convoqué deux stands d'ostréiculteurs et ça a commencé comme ça. "