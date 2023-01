Plusieurs centaines d'éleveurs ardéchois n'ont pas droit aux aides liées à la sécheresse de cet été

A Saint-Joseph-des-Bancs, pas loin de Privas, Mickaël Giraud est à la tête d'une exploitation d'environ 200 hectares. Son troupeau compte 520 brebis. Il a subi comme les autres les conséquences de la sécheresse. "Il manque quasiment 50% de foin partout." Il n'y a pas assez de fourrage pour ses bêtes, il va devoir en acheter, "c'est trop cher. Alors je sous-alimente. Et ça va jouer sur la production à venir" se désole-t-il. L'éleveur ne peut pas prétendre aux aides de calamités agricoles, la zone sur laquelle il se trouve n'est pas éligible.

Combien d'agriculteurs ardéchois se retrouvent dans cette situation ? "Peut-être entre 500 et 800" estime Benoît Claret, le président de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, "c'est inacceptable, il faut que nous soyons reconnus sur l'ensemble du territoire ardéchois." Il explique que le Comité national de gestion des risques en agriculture ne reconnaît que deux zones du département en état de calamité agricole suite à la sècheresse de cet été : une zone "nord", au nord de la vallée de l'Eyrieux, et une "sud", sur la partie Coiron, ainsi qu'un petit secteur bordant la Lozère.

Des données satellites qui faussent les évaluations

Le problème ? La méthode de reconnaissance suivie par l'instance nationale. Pour reconnaître quelle zone est éligible aux aides de calamités agricoles, "ça se base sur le travail confié aux services départementaux, mais aussi sur une intelligence artificielle qui fait une modélisation par satellite de la pousse de l'herbe" explique le président de la chambre d'agriculture. La pousse de l'herbe, oui, qui fait état d'un sol trop sec. "Ce n'est pas qu'elle a poussé trop vite, c'est que par habitude, elle ne pousse plus" développe Benoît Claret. A cause de la sécheresse justement ! Mais "le satellite fait une modélisation sur un certain nombre d'années. Comme on est d'autant plus touchés, le modèle a du mal à différencier une année normale d'une année de sècheresse." En fait, la base de référence de l'intelligence artificielle est mauvaise.

Benoît Claret salue un travail irréprochable de la part des services départementaux piloté par le préfet. Mais l'intelligence artificielle a pris le dessus. "Malgré un dossier robuste, une grande partie du territoire ardéchois est écarté des aides, ça laisse perplexe quant à la capacité à Paris d'analyser la situation correctement." Situation de sécheresse pourtant "validée par les instances de l'Etat, portée par Monsieur le Préfet, soutenue par l'ensemble des parlementaires de notre territoire" insiste-t-il.