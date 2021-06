Plusieurs centaines d'hectares de cultures détruits par la grêle dans le Tonnerrois

Dans le Tonnerrois, les cultures ont souffert des orages du week end dernier, et notamment des chutes de grêle. Plusieurs centaines d'hectares ont été détruits en quelques minutes sur plusieurs exploitations situées à Noyers sur Serein , à Massangis, Pasilly ou encore à Villiers les Hauts .

"C'est la désolation ": Jérome Piffoux agriculteur à Noyers sur Serein

Jérome Piffoux possède une ferme à Puit de Bon sur la commune de Noyers. Il exploite 180 hectares. Tournesol , pois et orge de printemps notamment . La grêle en a malheureusement détruit une grande partie. "De gros grêlons ont ravagé des parcelles de blé, de pois, de lentilles. C'est la désolation. Car on est à quinze jours de la récolte, les grains se rapprochaient de la maturité pour l'orge notamment. C'est les aléas du métier d'agriculteur. On travaille avec le climat, la nature. Des fois elle est sympathique avec nous. D'autres fois, un peu moins."

Sur la quinzaine d'exploitations situées à Noyers sur Serein , une douzaine ont été touchées.

"Il y avait une belle récolte qui s'annonçait, c'est rageant ": Frédéric Bercier agriculteur à Villiers les Hauts

A Villiers les Hauts près d'Ancy le franc , Frédéric Bercier cultive 260 hectares de blé notamment , d'orge de printemps et de tournesol. Samedi soir en dix minutes , la grêle a ravagé plusieurs dizaines d'hectares. " A peu près 35 hectares d'orge d'hiver et une vingtaine d'orge de printemps qui sont massacrés à plus de 80, 90% . Le blé a un peu moins souffert. Je suis assuré mais je vais être indemnisé au mieux à 75% . Il y avait une belle récolte qui s'annonçait, la plus belle depuis 2014, ça faisait plaisir. Et là en un quart d'heure, le mal a été fait. C'est rageant."

Frédéric Bercier attend maintenant le passage de l'expert de l'assurance qui fera une estimation précise des pertes qu'il a subi.