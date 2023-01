Plusieurs centaines de manifestants à Perpignan contre les restrictions de prélèvement d'eau

Agriculteurs, chasseurs, stations de ski : environ 400 manifestants défilent ce mardi matin dans les rues de Perpignan, derrière une banderole "eau secours, la ruralité en danger". Une quarantaine de tracteurs et d'engins agricoles accompagnent le cortège, à grands coups de klaxon. Plusieurs élus locaux arborent leur écharpe tricolore. Partis vers 10 heures du Parc des expositions, les manifestants se dirigent vers la Préfecture.

Les manifestants protestent contre une décision du tribunal administratif de Montpellier, rendue le 29 novembre dernier . Saisi par l'association France Nature Environnement, la justice a annulé un arrêté préfectoral jugé vital par de très nombreux producteurs de fruits et légumes. Ils bénéficiaient jusqu'ici d'une dérogation pour utiliser l'eau de la Têt pendant l'été, à condition de laisser un débit minimal de 600 litres par seconde. Désormais, aucun prélèvement ne pourra être effectué en-dessous d'un débit de 1.500 litres par seconde.

"C’est une catastrophe : 6.000 hectares de cultures et de vergers ne pourront plus être irrigués et risquent de disparaître : 1.500 agriculteurs sont directement menacés" , s’alarme Fabienne Bonnet, la présidente de la chambre d’agriculture . La filière demande au préfet de faire appel de la décision du tribunal administratif.

Pour Bruno Vila, le président de la FDSEA 66, "cette décision va entrainer la mort de nombreux vergers". "C'est irresponsable ! On a vu cet été qu'on a réussi à concilier l'usage de l'eau malgré les faibles précipitations et il n'y a pas eu de problèmes particuliers. Avec des attaques comme celles-ci, on aura bientôt plus d'agriculture dans notre département !"

Même sentiment chez David Massot qui exploite 180 hectares de pêchers entre Thuir et Millas : "Je ne suis pas sûr de pouvoir arroser mes arbres l'an prochain... Ce sont des gens extérieurs au département qui viennent nous expliquer comment on doit faire. Ils n'y comprennent rien ! On ne prend pas en compte les spécificités météo du département."

Les écologistes persistent et signent

Invité de France Bleu Roussillon ce mardi matin, le président de l'association France Nature Environnement en Languedoc-Roussillon, répond point par point aux attaques du monde agricole. "Je peux comprendre l'angoisse des 1.500 agriculteurs que cela concerne, explique Simon Poppy. Mais il n'était pas normal, comme le prétend la Chambre d'agriculture, que le fleuve soit à sec l'été. La dérogation qui était accordée jusque-là était bien en-dessous du débit de survie de la Têt."

