Plusieurs centaines de personnes pour accompagner la transhumance des brebis vers le plateau de Malzéville

Malzéville, France

C'est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable pour les amateurs de marche et de nature. 150 brebis de la ferme de Pixérécourt, adossée à l'établissement d'enseignement agricole, sont parties pour le plateau de Malzéville où elles passeront l'été, à l'occasion de la 11e transhumance. Un "cortège" suivi par plusieurs centaines de personnes tout au long des six kilomètres du chemin vers le plateau.

Les animaux, parfois paniqués, ont rejoint le plateau de Malzéville © Radio France - Cédric Lieto

Une démarche qui pourrait paraître folklorique mais qui a un réel intérêt comme l'explique Jérôme Joubert, le directeur de la ferme de Pixérécourt :

"Il y a un double objectif. Les brebis se nourrissent avec les ressources qu'il y a en haut. Et puis c'est une zone Natura 2000, la plus grande pelouse calcaire du nord-est de la France et les brebis contribuent à maintenir cet espace ouvert et emblématique."

Un moyen d'éduquer, d'expliquer aussi aux citadins mais pas seulement le fonctionnement de la ferme.

La fête de la laine se poursuit ce dimanche après-midi, jusqu'à 17 heures avec des ateliers, des démonstrations et la présence d'entreprises locales qui travaillent la laine.