Plusieurs chiens de chasse meurent soudainement en Dordogne, une maladie animale suspectée

"J'ai cinq chiens qui ont mordillé ce sanglier qui faisait environ une trentaine de kilos. Entre vendredi et dimanche 10h, les cinq chiens sont morts", témoigne Bernard Delrieu, un chasseur de Villefranche-du-Périgord. Début novembre, alors qu'il participait à une battue aux sangliers, cinq de ses chiens se sont approchés d'un sanglier. Ils l'ont léché et l'ont mordu, les cinq chiens sont morts quelques jours plus tard.

Quatre cas en cours d'analyse

Le chasseur a emmené trois de ses chiens chez le vétérinaire, les analyses sont en cours sur quatre animaux en tout dans le département. On attend encore les résultats qui devraient prendre un peu de temps, mais selon la préfecture de la Dordogne, il pourrait s'agir de la maladie d'Aujeszky. Cette maladie infectieuse n'est pas transmissible à l'homme. Elle touche principalement les sangliers et les cochons et peut se transmettre au chien. Les chiens de chasse sont particulièrement vulnérables puisque lors d'une partie de chasse, ils sont en contact avec les sangliers lorsqu'ils mangent ou lèchent la carcasse.

"Ils ont tous les cinq eu les mêmes symptômes : démangeaisons. Avec les griffes ils se mutilent le visage, ils se trainent le visage contre la terre, pour eux c'est une souffrance insupportable", explique Bernard Delrieu. "Il n'y a pas d'autres chiens qui ont touché le sanglier", ajoute-t-il. Cette maladie ressemblent à la rage et les chiens meurent en l'espace de quelques heures après le début des symptômes.

Un vaccin existe

Pour réduire le risque de contamination, la préfecture de la Dordogne rappelle qu'il faut limiter au maximum le contact d'un chien avec les sangliers ou les porcs. Il ne faut pas leur donner de la viande de porc ou de sanglier crue, et ne pas laisser les chiens mordre lors d'une partie de chasse. Il faut aussi prendre des précautions pour ne pas contaminer les lieux, les élevages de porcs ou les enclos de chasse.

Il existe un vaccin pour les chiens. Il n'est pas obligatoire mais si un chasseur décide de vacciner sa meute, il doit absolument demander à son vétérinaire.