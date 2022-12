Plusieurs communes en Béarn et Bigorre impactées par un cas de grippe aviaire dans le Gers

Après le cas de grippe aviaire découvert le 26 décembre dans le Gers à Aignan dans un élevage de volailles, plusieurs communes béarnaises et bigourdanes sont concernées par la "zone réglementée supplémentaire" selon deux arrêtés préfectoraux pris ce mardi 27 décembre dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Hautes-Pyrénées. Cette zone réglementée supplémentaire correspond au plus large périmètre de surveillance, celui de 20 km autour de l'élevage contaminé. Il implique des restrictions et des contrôles dans les mouvements des volailles et des canards.

13 communes de la pointe nord de la Bigorre sont donc comprises dans cette zone (Auriébat, Castelnau-Rivière-Basse, Caussade-Rivière, Estirac, Hagedet, Hères, Labatut-Rivière, Lascazères, Madiran, Maubourguet, Saint-Lanne, Soublecause et Villefranque) ainsi que les communes d'Arrosès, Aydie et Crouseilles en Béarn.