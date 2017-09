Plusieurs centaines d'agriculteurs assis sur la paille aux Champs-Elysées contre l'interdiction du glyphosate

Environ 300 agriculteurs venus de toute la France sont rassemblés ce vendredi matin sur les Champs Elysées à Paris, près du Palais de l'Elysée, contre l'interdiction prochaine du glyphosate. Ils demandent le départ du ministre de la Transition énergétique Nicolas Hulot.

Ils sont environ 300 agriculteurs, venus des départements autour de Paris, réunis ce vendredi matin au pied des Champs-Elysées pour demander la démission du ministre de la Transition énergétique Nicolas Hulot, après que celui-ci a annoncé qu'il voterait contre le renouvellement de l'autorisation du glyphosate à l'Union européenne. Un rassemblement organisé à l'appel de plusieurs fédérations départementales de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs.

Assis sur des bottes de paille installées non loin du palais de l'Elysée, ces agriculteurs veulent montrer qu'ils sont "sur la paille", et qu'ils le seront encore plus si ce désherbant, très utilisé dans l'agriculture (notamment sous sa forme la plus connue, le Roundup), est interdit. Sur une pancarte, on peut lire "Macron tue les agriculteurs".

Opération coup de poing des Agriculteurs au bas des champs élysées, pour dénoncer l'interdiction prochaine du glyphosate pic.twitter.com/LxvMtBi2lZ — Guillaume Gaven (@GuillaumeGaven) September 22, 2017

Fnsea et JA demandent que Macron démissionne Hulot pic.twitter.com/vF9yz0q1lD — Guillaume Gaven (@GuillaumeGaven) September 22, 2017

Ce vendredi matin, l'ambiance était tendue autour de ce rassemblement : de nombreux CRS étaient dépêchés sur place pour maintenir l'ordre. Selon les informations de Franceinfo, les agriculteurs menacent de mettre le feu à la paille sur laquelle ils sont assis si les forces de l'ordre tentent de les déloger.

Aux alentours de 7h du matin, la préfecture de police de Paris recommandait aux automobilistes de contourner le secteur Concorde/Champs-Elysées, perturbé par cette action.

Depuis plusieurs semaines, une partie du secteur agricole se mobilise contre la volonté de la France, portée par Nicolas Hulot, de faire interdire le glyphosate au niveau européen. Le 4 octobre, l'Union européenne examine le renouvellement de son autorisation pour une période de dix ans, et le ministre de la Transition énergétique a d'ores et déjà fait savoir qu'il voterait contre, car cet insecticide est considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme potentiellement cancérigène.

De nombreuses ONG dénoncent, de leur côté, l'utilisation massive de ce pesticide : la semaine dernière, l'association Générations Futures publiait un rapport alarmant montrant que des traces de glyphosate était présente dans de nombreux produits alimentaires disponibles dans la grande distribution.