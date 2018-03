Porte de Versailles, Paris, France

C'est la journée de la Limousine ce jeudi au Salon de l’agriculture 2018. Le concours général de la race s'est tenu au parc des expositions porte de Versailles avec plusieurs élevages de la région récompensés par des premiers prix.

Le Gaec Bourbouloux en Corrèze a reçu le prix de synthèse femelle, celui de la vache suitée et des premiers prix dans les sections des vaches suitées de moins de 3 ans et les vaches de 3 à 4 ans. Dans la section mâles de plus de 19 mois, le Gaec Hilaire à Masseret en Corrèze est sur la première marche du podium et la SCEA Chateil à Meilhards (19) remporte le premier prix de synthèse mâle. Le Gaec Camus d'Arnac-la-Poste en Haute Vienne est lui honoré par le prix de championnat mâle (le plus beau taureau du concours) et les premiers prix dans les sections mâles de plus de 2 ans et de plus de 3 ans.

Le dernier coup de brosse avant le concours #Limousines au @Salondelagripic.twitter.com/u5AEy2EkQD — France Bleu Creuse (@FBCreuse) March 1, 2018

Plusieurs éleveurs creusois ont également été distingués dans le concours général de la race limousine. C'est la cas de David et Jeremy Desassure de Chéniers avec une 3e prix en génisses pleines de moins de 32 mois. Le Gaec Lagautriere (Villard) est 3e dans la section mâles de 2 ans, la 7e place dans cette catégorie revenant à Sebastien Dumignard, Azérables. Enfin, le Gaec Lebourg à Maison-Feyne a terminé 4e dans la section mâles de plus de 19 mois.



Le Gaec Desassure de #Cheniers sur le grand ring du @Salondelagri C'est parti pour le concours #Limousines ! pic.twitter.com/IvT29r4RoG — France Bleu Creuse (@FBCreuse) March 1, 2018

Le palmarès du concours de la race limousine 2018

Mâles de plus de 19 mois et moins de 2 ans 7 mois

Malibu - Gaec hilaire à Masseret (19) Las vegas - SCEA Chateil à Meilhards (19) Lynx - Gaec Pimpin frères à Beynac (87) Luis - Gaec Lebourg à Maison-Feyne (23) Lorient - Gaec Bourbouloux à Saint-Ybard (19)

Mâles de 2 ans 7 mois à 3 ans 7 mois

Jurancon - Gaec Camus père & fils à Arnac-la-Poste (87) Jersey - Gaec Pimpin frères à Beynac (87) Lucifer Gaec Lagautriere élevage 23 à Villard (23) Junior - Gaec des îles à Tauriac (46) Lancelot - Gaec Camus-Huberson-Roch à Arnac-la-Poste (87) Jumbo - Gaec Rousseau à Dompierre-les-Eglises (87) Joe - Dumignard Sébastien Gaec de la Pierre folle à Azérables (23)

Mâles de plus de 3 ans 7 mois

Jardin - Gaec Camus père & fils à Arnac-la-Poste (87) Joyeux - EARL Nanot à Linards (87) Instruit - Gaec Camus Olivier et Simon à Saint-Hilaire-la-Treille (87) Haomere - Gaec Hupin à Riaille (44)

Génisses pleines de moins de 32 mois

Lorette – EARL Calmelly à Bozouls (12) Lame - Gaec de Champagnat à Dompierre-les-Eglises (87) Love – EARL Desassure à Chéniers (23) Lambada - Gaec Pimpin frères à Beynac (87) Labiche - Zerger Emmanuel à Dinsac (87) Lola - Gaec Lasternas à Saint-Cyr-les-Champagnes (24) Lactée – EARL Vieillefond à Lagrade-Enval (19) Légère - Gaec Camus-Huberson-Roch

Vaches suitées de moins de 3 ans 8 mois

Juliuse - Gaec Bourbouloux à Saint-Ybard (19) Jouvence - Deshoulieres Philippe Jaquette – EARL Nanot à Linards (87) Jouvence - Gaec Hilaire à Masseret (19) Jolanda - Lajudie Elise à Château-Chervix (87) Jonquille – SCEA Chateil à Meilhards (19) Jabina - EARL des Sapins à Maurrin (40)

Vaches suitées de 3 ans 8 mois à 4 ans 8 mois

Illary - Gaec Bourbouloux à Saint-Ybard (19) Idalie - Zerger Emmanuel à Dinsac (87) Jalouse - Gaec Gilles et Franck Dumond à Arnac-Pompadour (19) Image - Gaec Camus père & fils à Arnac-la-Poste (87)

Vaches suitées de plus de 4 ans 8 mois

Haude - Gaec Lasternas à Saint-Cyr-les-Champagnes (24) Gobi - Gaec Rouliere père et fils à Aixe-sur-Vienne (87) Hautaine - Bournazel Richard à Orliac-de-Bar (19) Grenouille - Gaec du Bois au Bé à Trebby (22) Hula - Gaec Lagrafeuil-Puech à Meilhards (19)

Champion mâle

Jurancon - Gaec Camus père & fils à Arnac-la-Poste (87)

Champion femelle

Illary - Gaec Bourbouloux à Saint-Ybard (19)

Prix de synthèse mâle

Las Vegas – SCEA Chateil à Meilhards (19)

Prix de synthèse femelle

Illary - Gaec Bourbouloux à Saint-Ybard (19)