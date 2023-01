Plusieurs milliers de sardines s'échouent sur une plage dans la baie de Douarnenez

"Je n'ai jamais vu ça", s'exclame Padrig Segal. Ce mardi 10 janvier au matin, alors qu'il se promène sur les plages de Pentrez et Lestrevet, dans les secteurs de Plomodiern et de Saint-Nic, il remarque des poissons morts. Et pas qu'un peu ! "Ce sont des milliers de poissons" qu'il a découvert morts sur cette langue de plage de plusieurs kilomètres en fond de baie de Douarnenez.

Selon les premières constatations, il s'agit de sardines qui se sont donc échouées, ramenées sur la plage à la faveur de la marée haute. Comment expliquer cet échouage ? Impossible à dire pour le moment, selon nos informations.

Des analyses menées

En l'état actuel des choses, plusieurs hypothèses existent selon les spécialistes. Parmi les deux principales, il pourrait s'agir d'une mortalité pour l'heure inexpliquée, ou alors d'un échouage lié à la pêche : filet qui se perce, avarie sur un navire, poissons volontairement relâchés… c'est encore trop tôt pour le dire.

Des analyses doivent être menées pour essayer de comprendre ce qui a amené ces milliers de sardines sur la plage.