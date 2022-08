"Plutôt que d'acheter du luxe, on mange bio" : la foire bio anime Neuvy-Saint-Sépulchre ce week-end

Comme chaque dernier week-end du mois d'août, une foire bio s'est installée ce samedi et ce dimanche à Neuvy-Saint-Sépulchre, dans l'Indre. Près de 80 exposants ont pris place près de la mairie, pour mettre en avant leurs produits. Cette foire, créée il y a 48 ans (c'est la 47e édition car il n'y en a pas eu en 2020, en raison de la crise sanitaire, NDLR), est l'une des plus anciennes foires bio de France.

Le bio "au quotidien"

En plus des fruits, légumes et boissons issus de l'agriculture biologique, les organisateurs ont une nouvelle fois voulu cette année mettre en avant d'autres facettes liées au bio. "Il y a même un pôle écoconstruction cette année" sourit Dominique Viard, président de l'association Neuvy EcoBio, qui organise l'événement. "Il y a des démonstrations sur la santé des plantes, des stages de cuisines, de maraîchage, de compostage...On veut que ce soit l'écologie pratique, au quotidien."

'Le bio, c'est pour tout le monde' - Dominique Viard, président de l'association Neuvy EcoBio

Le prix, toujours un frein ?

Reste que l'un des arguments les plus utilisés par ceux qui n'ont pas encore franchi le pas de l'achat de produits issus de l'agriculture biologique est toujours celui du prix. "Plutôt que d'acheter des produits de luxe, on achète du bio" confie en riant une consommatrice de la foire. "C'est une question de priorité" dit-elle plus sérieusement. "Dans quoi avons-nous envie de mettre notre argent ?"

Un faux débat selon Dominique Viard : "Évidemment, le prix est plus cher au départ, car le bio intègre les coûts environnementaux, ce qui n'est pas le cas des autres produits. Mais c'est la collectivité qui paie la dépollution des sols, de l'eau et de l'air. Si on a un comportement réfléchi, le bio n'est pas plus cher."

La foire continue ce dimanche

L'événement se poursuit ce dimanche, de 10h à 18h. En plus des multiples stands, le détail des animations est à retrouver ci-dessous :