Poitiers : les agriculteurs se mobilisent dans les supermarchés pour vérifier les étiquettes des viandes

Poitiers, France

Ce mercredi 27 novembre est une journée de mobilisation nationale pour les agriculteurs de la FNSEA et des JA. Certains ont décidé d'aller à Paris pour protester. D'autres ont préféré agir localement. C'est le cas de certains dans la Vienne. Ils se sont réunis ce mercredi à Poitiers pour se rendre dans des supermarchés. Ils ont ré-étiqueté les viandes en fonction de leur provenance.

Provenance de la viande difficile à connaître

Ils étaient une petite dizaine à se pencher dans les rayons de viande pour inspecter scrupuleusement les étiquettes et les ré-étiqueter. Un sticker "Je sais d'où ça vient" si l'origine était nettement indiquée, un autre "Je ne sais pas d'où ça vient, je n'en veux pas" dans le cas contraire. Une action plus difficile qu'il n'y paraît, car l'origine n'est parfois indiquée... qu'à moitié. C'est là où le bât blesse pour Romain Martineau, le président de la FNSEA 86.

A partir du moment où c'est transformé en France, il y a le logo français, même si c'est élevé ailleurs"

Des étiquettes pour signaler de la viande venue de l'étranger. © Radio France - Marie Dorcet

A la sortie du premier supermarché, bilan moins négatif que ce à quoi ils s'attendaient : la plupart des viandes coupées sont nées, élevées et transformées en France. En revanche, gros point noir sur les produits transformés, quasiment tous faits à partir de viandes étrangères.

Concurrence déloyale

Avec cette action, les agriculteurs veulent attirer l'attention des magasins et des consommateurs. Car la viande issue d'un autre pays que la France n'a pas le même cahier des charges, et donc peut être nourrie et élevée avec des pratiques et produits interdits en France, qui leur permettent de vendre moins cher. "A chaque fois qu'on fait rentrer dans l'UE et en France un produit produit dans un pays qui n'a pas le même cahier des charges, c'est de la concurrence déloyale" explique Jean-Michel Gorry, agriculteur à Pressac.

Les agriculteurs ont voulu aussi discuter avec les consommateurs. © Radio France - Marie Dorcet

L'autre problème, c'est aussi le financement des agriculteurs. Selon la loi Egalim, les éleveurs devaient recevoir un pourcentage de la marge du magasin sur la vente de leur viande. Selon les agriculteurs, pas un centime ne leur a été reversé pour le moment. Pour le président de la FNSEA 86, deux explications possibles : "soit les grandes surfaces gardent l'argent, soit elles ne trouvent pas d'accord avec l'Etat".