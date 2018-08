Des CV sous le bras et des têtes à têtes avec des viticulteurs. A cause des fortes chaleurs du mois de juillet, suivies de la pluie il y a deux semaines, les vendanges sont précoces dans le Diois. Il faut donc recruter, et vite. A Piégros-la-Clastre, Aouste-sur-Sye et Mirabel-et-Blacons, ces vendanges démarrent même en début de semaine prochaine, le 27 août.

Parmi les candidats : des retraités, des saisonniers, des étudiants. Ce lundi matin, le centre Pôle emploi de Crest cherchait encore près de 200 candidats. Près d'un millier de vendangeurs sont recrutés dans le Diois pour les récoltes.

Il y a encore des postes à pourvoir dans le Diois ! © Radio France - Victor Vasseur

Une belle année pour le raisin ?

Après une année 2017 très compliquée à cause du gel, les viticulteurs ont le sourire. Pourtant, le printemps ne laissait pas entrevoir une aussi belle récolte.

On a un raisin très doré, couleur or, très aromatique. Sans la pluie, nous aurions eu une toute petite récolte. Aujourd’hui, la pluie a remis de l’eau dans les sols. On espère donc avoir une récolte en qualité et en quantité. Ça fait plaisir de voir des grappes qui pendent dans les vignes - Fabien Lombard, président du syndicat de la Clairette de Die et des vins du Diois.

A Vercheny, une parcelle de Clairette. © Radio France - Victor Vasseur

Une belle récolte donc, même si certains exploitants reconnaissent avoir perdu, au printemps, entre 15% et 25% de leur récolte.

Si vous cherchez un poste, vous pouvez contacter le centre Pôle emploi de Crest. Pôle emploi organisera un autre "job-dating", à Die et Vercheny, le lundi 27 août, et dans le Nord-Ardèche, à Charnas, le 4 septembre.