La polémique autour du foie gras vécue par un éleveur lozérien

Direction la la commune de La Tieule (Lozère) chez un producteur de foie gras. Aujourd'hui, c’est la mise en pot des foies gras, l'aboutissement de plusieurs mois de travail avec un élevage de 900 canards. Sylvain Aulas est un petit producteur, un artisan : "J’élève, je gave, je tue, je transforme moi-même mes canards. Je gave tous mes canards en maïs bio". Sylvain tient à faire la différence entre son travail d'artisan et le travail des industriels : "Chez les industriels, là, je suis d'accord. C'est anormal qu'il y ait des gens qui gavent 10, 20, 30.000, 100.000 volailles. Eux, ce qu'ils veulent, ce sont les sous".

Sylvain plaide d'ailleurs pour la cause animale, comme Yannick Jadot : "Mais je suis entièrement d'accord avec lui !".

"Si on industrialise tout, il me semble qu'on perd l’âme. Si c'est fait artisanalement, je trouve que c'est mieux. Donc je suis entièrement d'accord avec Yannick Jadot."

"Des petits élevages comme le mien et comme beaucoup, il ne faut pas se leurrer, il y en a énormément des petits comme moi, mais nous, on ne prend pas les volailles pour de la planche à billets. Nous, les volailles, on sait que c'est des animaux, on sait qu'ils ont une conscience et on essaie de respecter au maximum, dans l'élevage et dans l'abattage, plaide-t-il. On essaye de faire de notre mieux."

"Si je savais que je faisais souffrir mes canards à chaque étape de leur élevage, de leur gavage, de tout ça, je ne le ferais pas. Et moi, j'invite tous ces gens : venez voir, ne regardez pas sur internet, venez voir, posez- moi des questions, je répondrai comment je fais."

Les Français consomment toujours autant de foie gras

En pleine polémique sur le foie gras, désormais interdit dans certaines mairies, le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG) a commandé une étude sur sa consommation : les Français seraient 91% à en consommer et, surtout, beaucoup d'entre eux ne seraient pas prêts pour une alternative à base de végétaux.

Selon l’étude, ils sont 91% à en consommer et 75% de la population a déjà prévu de le mettre au menu du repas de Noël ou du Nouvel-An, soit deux points de plus qu’en 2020 à la même période. Plus significatif encore, il arrive en tête des produits incontournables des repas de fêtes à 79%, juste devant le saumon fumé (70%) et la bûche de Noël (64%).