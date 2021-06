Politique agricole commune : les agriculteurs biologiques manifestent à Paris

Ils ont choisi de tomber la chemise (et le reste) pour se faire entendre. 300 personnes venues de toute la France ont manifesté à Paris ce mercredi à l'appel de la Fédération nationale des agriculteurs biologiques (FNAB) contre la future politique agricole commune (PAC), prévue pour 2023.

Les arbitrages actuels sur la répartition de l'enveloppe française prévoient la disparition d'aides spécifiques à l'agriculture bio pour les agriculteurs déjà convertis à ce mode de production, le ministère de l'Agriculture estimant que le marché est déjà suffisamment rémunérateur. Seules les conversions vers le bio seront subventionnées, pour 340 millions d'euros par an. Une réforme qui va "déshabiller l'agriculture biologique pour mieux rhabiller le reste de l'agriculture" selon Philippe Camburet, président de la Fédération nationale des agriculteurs biologiques (FNAB). La future PAC "va nous faire perdre environ 20 à 30 % de nos revenus", a-t-il dénoncé sur franceinfo soit 6.000, 8.000 ou 30.000 euros par an selon les cas.

"La nouvelle PAC va nous laisser à poil"

"La nouvelle PAC va nous laisser à poil", résume l'organisation qui encourage depuis plusieurs jours les agriculteurs bios à poser nus sur les réseaux sociaux avec le mot-clé #labioàpoil. Ce mercredi encore, certains se sont dénudés sur l'esplanade des Invalides.

Un mouvement soutenu par une quarantaine d'autres organisations paysannes et écologistes réunies dans le collectif Pour une autre PAC. Ce mercredi, plusieurs personnalités se sont joints au rassemblement dont l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot, la tête de liste des socialistes en Ile-de-France pour les régionales Audrey Pulvar, ou encore l'ex-"marcheur" et député Cédric Villani. L'eurodéputé et ancien président de Biocoop Claude Gruffat était également présent.

Au ministère de l'Agriculture, on affirme au contraire que "le soutien à l'agriculture biologique augmente", via les aides à la conversion. "Les aides doivent être là pour aider à la transformation, pas maintenir des privilèges", a commenté une source auprès de l'AFP, évoquant du "corporatisme". Le gouvernement a promis de doubler les surfaces d'agriculture biologique d'ici 2027, mais pour Philippe Camburet "c'est un vœu pieu dans la mesure où les aides à la conversion qui sont proposées ne seront pas suffisantes pour susciter des changements sur le terrain."