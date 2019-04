Politique agricole commune : quelles aides pour la Corse ?

Corse, France

Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d'un accompagnement dans cette démarche TéléPAC notamment auprès de la DDTM, de la chambre d'agriculture, de l'office de l'environnement. Les aides surfaciques, pour lesquelles les déclarations doivent être réalisées en ce moment, sont des aides découplées de la production et qui dépendent de l'étendue du terrain bien sûr mais aussi du type de terre déclarée (pâturage, arboriculture, luzerne ou autres...)

Comment déclarer ?

Il existe plusieurs types d'aides, des aides couplées à la production d'une exploitation et des aides découplées. Ce sont donc ces dernières qui sont concernées par la campagne actuelle. Les agriculteurs doivent déclarer les surfaces admissibles, qu'entend-on par-là ? Vincent Delor, chef du service Economie Agricole de la DDTM.

Des déclarations qui feront bien sûr l'objet de contrôles. Entre 15 et 20% de contrôles annuels sont réalisés sur les dispositifs surfaciques, un taux relativement important par rapport à d’autres régions selon la DDTM. Ils seront le cas échéant réalisés par l'Agence de service et de paiement, organisme national qui verse plus de 20 milliards d’euros d'aides publiques.

Une goutte d’eau pour la Corse ?

Aujourd'hui ces aides sont essentielles à la survie de l'agriculture. Elles représentent entre 40 et 75% du revenu de l’exploitation et servent essentiellement au développement et maintien des exploitations dans le rural. Des aides qui pourraient bien changer de forme et de nature à l'occasion de la future période de programmation, à partir de 2021, c'est ce qui ressort des premières discussions au niveau national, selon Florent Rangade, président des Jeunes Agriculteurs de Haute-Corse (et co-président des JA de Corse).

Un changement qu’il ne faut pas forcement voir d’un mauvais œil selon Paul-André Fluixa, le secrétaire général du syndicat d’opposition agricole Via Campagnola.

