Pomiculture : cette année, le puceron fait de la résistance (et de gros dégâts) dans les vergers corréziens

Ce mercredi, à l'occasion d'une journée "Rencontre de l'agriculture" initiée par la FDSEA de la Corrèze à Chabrignac, des pommiculteurs corréziens ont alerté le préfet Etienne Desplanques sur la forte présence du puceron cette année et sur leur immense difficulté à s'en débarrasser. Si la présence du puceron dans les vergers n'est évidemment pas une nouveauté, l'ampleur de cette présence et la résistance des pucerons aux traitements habituels posent questions.

Une perte envisagée de 20 à 25% de la production dans certains vergers

Dans ses 30 hectares de vergers de l'Ouest corrézien, Jérôme Le Solliec, pomiculteur, en a fait le constat implacable. "On a utilisé tous les produits autorisés en France, mais les pucerons se sont adaptés à ces produits, ils résistent et font énormément de dégâts" explique-t-il, estimant "de 20 à 25% les pertes dues au puceron" cette année.

Jean-Christophe Girodolle confirme. Il exploite pour sa part 22 hectares de pommiers dans le même secteur géographique et chiffre aussi la perte autour de 20 à 25%, "pour cette année" précise-t-il, car il s'inquiète aussi pour la suite : "on sait déjà qu'il y aura des soucis pour les fleurs de l'an prochain, car cela abîme également les bourgeons pour l'année prochaine" dit-il.

Les produits classiques ou habituels deviennent inefficaces

Voilà pourquoi les arboriculteurs ont passé mercredi un message au préfet, pour demander l'autorisation en France d'un produit phytosanitaire utilisé partout ailleurs en Europe, pour "que sur le puceron, on ait quand même quelques outils pour lutter efficacement" à court terme, a dit Jean-Christophe Girodolle.

"Quel que soit le ravageur, si on traite toujours avec le même produit, il va s'habituer" a complété Jérôme Le Solliec devant un préfet très attentif aux explications des professionnels, par ailleurs dépités par le triste spectacle donné par les pommes attaquées par les pucerons : "elles sont de petite calibre et de mauvaise qualité, gustative et visuelle. Il n'y a aucun débouché commercial" pour ces fruits reconnaît Jean-Christophe Girodolle, qui ne les enverra même pas à la coopérative tellement "le coût de stockage et d'emballage de ces produits seront supérieurs à ce qu'ils rapportent". Ces pommes finiront probablement, pour certaines en tous cas, dans l'industrie agroalimentaire, en compote ou en jus de fruit.