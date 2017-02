Pomme du Limousin : la charte de bonnes pratiques est sur le point d'aboutir

Le fruit des discussions entre producteurs de pommes et habitants des zones proches des vergers arrive à maturité. La charte est sur le point d'être signée, d'après le président de l'AOP Laurent Rougerie, qui était l'invité de France Bleu Limousin ce lundi.

Elle est en discussion depuis de longs mois, et l'aboutissement est proche. La charte de bonne conduite entre les producteurs et les riverains dans les vergers de pommes, en Corrèze, doit être signée tout prochainement. Laurent Rougerie, président de l'AOP pomme du Limousin, nous le confirmerait ce lundi matin à 8h20 sur France Bleu Limousin.

De longues discussions

Les rencontres ont débuté il y a environ 2 ans. "Ces tensions ne pouvaient pas continuer. Sous l'égide de la préfecture et du sous-préfet, on s'est mis autour d'une table pour discuter", raconte Laurent Rougerie, "et on est regardés par toute la filière nationale, c'est important".

Quelles mesures ?

Comment va se traduire cette charte sur le terrain ? "Concrètement, il y a l'implantation de haies, ou de filets anti-dérives, dans les vergers proches d'habitations. Et l'engagement de ne pas traiter les dimanches ou les jours fériés, dans la limite du possible", explique Laurent Rougerie. Qui souligne que "c'est l'état d'esprit qui est important". Quant à la date de signature et d'entrée en vigueur, ce n'est pas arrêté, mais ce serait bien "que ce soit signé avant le mois de mars, qui correspond au début de la période d'épandage. Mais ça n'est pas le plus important", estime-t-il.

