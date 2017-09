Pommes du Limousin : une année en "demi teinte" alors que la récolte commence

La cueillette des pommes, en Limousin, a débuté depuis la fin de semaine dernière dans les vergers les plus précoces, et s'étend ces jours ci à tous les producteurs. La récolte, assez touchée par le gel du printemps, sera en baisse de 25 à 30%.

Après les noix, c'est à présent la récolte des pommes qui est lancée en Limousin. Elle a démarré en fin de semaine dernière dans les premiers vergers et, d'ici ce jeudi, la totalité des producteurs de l'AOP pomme du Limousin devrait avoir entamé la cueillette. Cette récolte, victime de la sécheresse l'an dernier, est cette année touchée par le gel du printemps.

De 25 à 30% de perte à cause du gel

Tous les producteurs ne sont pas affectés de la même manière : assez fortement en Haute-Vienne (certains ont tout perdu), en Dordogne et dans le Nord de la Corrèze alors que ceux du Sud Corrézien s'en tirent bien (récolte normale en majorité). Du coup, la récolte s'annonce "en demi teinte" selon le président du syndicat AOP pomme du Limousin. Laurent Rougerie indique que la production devrait tourner "entre 70 et 75.000 tonnes contre 90 à 100.000 pour une année normale. Ce qui fait entre 25 et 30% de perte."

Les autres pays européens touchés

Outre l'aspect quantitatif, le gel a aussi un impact visuel : l'épiderme des pommes a été agressé par le froid : la peau est touchée, ce qui génère ce qu'on appelle la rugosité. Ces pommes sont invendables sur les étals et seront commercialisées, à petit prix, pour faire des compotes ou du jus. "Ca fera 10 à 15% de plus de perte en qualité." En revanche, la qualité gustative sera a priori au rendez-vous, tant du point de vue de la fermeté que du taux de sucre. Maigre consolation pour les arboriculteurs victimes du gel : les autres pays producteurs d'Europe ont aussi été affectés. "Il s'annonce la plus petite récolte de cette dernière décennie avec une perte de récolte de 20%", poursuit Laurent Rougerie, ce qui devrait mécaniquement faire monter un peu les prix de vente. Mais il faudra attendre courant novembre pour commencer à le savoir quand les premières pommes auront été commercialisées.