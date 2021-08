Pommes : une récolte moins belle en Creuse à cause du gel du printemps

La saison des pommes commence tout juste. Plusieurs vergers creusois ouvrent leurs portes pour la cueillette, mais les aléas climatiques ont fait des dégâts cette année. Le gel du printemps a ruiné une partie de la récolte. Le manque de chaleur cet été a retardé la pousse.

Résultat, à Bénévent-l'Abbaye, il y a presque moitié moins de pommes par rapport à d'habitude aux Vergers du Grand Murat. Le producteur Hervé Gorse cultive 23 variétés sur cinq hectares. Il est - certes - dépité, mais il s'attendait à bien pire : "Je suis moins catastrophé parce que quelques jours après le gel, je pensais qu'on n'aurait pas eu de récolte. On a eu plusieurs jours à -6°C, on est même descendu à -8°C. Tout était brûlé. Heureusement, certaines variétés n'avaient pas fini de fleurir, c'est grâce à ça qu'on a quand même des pommes aujourd'hui."

Aux Vergers du Grand Murat en Creuse, certains arbres n'ont pas de pommes à cause du gel. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Lors des périodes de gel du printemps, le Verger de la Salle au Chauchet avait déployé beaucoup de moyens pour protéger les pommiers : une tour à vent et des chaudières au pied des arbres par exemple. Heureusement, selon le gérant Jean-François Giraud : "On a sauvé 50% du potentiel du verger. Quand on est optimiste, on voit le verre à moitié plein !" Chez lui, la récolte a deux semaines de retard : la cueillette n'ouvrira pas avant le 11 septembre.

ECOUTEZ - Hervé Gorse, producteur à Bénévent-l'Abbaye Copier

à lire aussi PHOTOS - En Creuse, les agriculteurs passent une nouvelle nuit de lutte contre le gel

Mauvaise année pour la Pomme du Limousin AOP

La pomme du Limousin, labellisée AOP, a également deux semaines de retard cette année. La cueillette de cette Golden commencera mi-septembre. Chaque année environ 80.000 tonnes de pommes sont récoltées en Creuse, Corrèze, Haute-Vienne et Dordogne. L'association chargée de sa promotion anticipe 15 à 20% de perte à cause du gel cette année.

Les dégâts pourraient aussi être qualitatifs : les pommes qui ont des tâches de gel ou subi des attaques de pucerons ne pourront pas être commercialisées en catégorie 1. L'association a lancé des dossiers d'indemnisation pour calamité agricole.

Certaines variétés ont mieux résisté car elles ont fini de fleurir après le gel. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Une récolte moins pire que prévu

Environ 180 producteurs du Limousin produisent cette pomme labellisée, dont une dizaine de Creusois. Parmi eux, Etienne Aujay, qui gère les Vergers du Bouchet à Nouzerolles. Chez lui, les pommes ont bien survécu : "Quand on voit les aléas climatiques, on revient de très loin, on se préparait à ne rien récolter, c'était catastrophique."

En revanche il n'a quasiment pas de poires : "On a perdu un demi-hectare de poires, il y en a très peu. C'est la première fois depuis que mon père a planté il y a trente ans." Il pense qu'il faut s'attendre à des aléas climatiques "de plus en plus souvent et de plus en plus forts".