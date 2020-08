Le risque d'incendie est particulièrement important en cette saison, après les moissons, et alors qu'il n'y a pas eu de pluie depuis plus de deux mois.

Pompiers et agriculteurs luttent ensemble contre les incendies en Essonne

Ce mercredi 5 août un feu s'est déclenché sur la commune d'Avrainville, en Essonne, à une vingtaine de kilomètres au nord d'Etampes. Les flammes ont brûlé plusieurs centaines de mètres de champs. Conséquence : un impressionnant nuage de fumée était visible à une vingtaine de kilomètres aux alentours. Logique quand on pense aux deux mois sans pluie qui viennent de passer. La saison est de toute façon propice : juste après les moissons les feux se déclenchent très facilement dans les champs.

Un dispositif sous l'égide du préfet a donc été mis en place entre pompiers et agriculteurs de l'Essonne pour mieux se coordonner. Les agriculteurs qui interviennent sur les incendies pour déchaumer (c'est-à-dire retourner la terre pour créer des zones tampons qui ne peuvent pas brûler) sont ainsi considérer comme des "collaborateurs occasionnels du service public". Autrement dit, ils sont, tout comme leur matériel, sous la responsabilité du pompier en charge des opérations. Auparavant ces échanges se faisaient de manière plus informels. Selon Victor Rabier, l'un des agriculteurs référents en Essonne, "cela peut faire gagner une vingtaine de minutes sur un incendie. Et une vingtaine de minutes, cela représente beaucoup d'hectares sauvés".

Lutter contre les incendies passent tout de même avant tout contre de la prévention. Selon le responsable des feux d'espaces naturels au SDIS de l'Essonne, Eric Roblin, la majorité des feux du département démarrent après un barbecue mal éteint ou un jet de mégot de cigarette. Il convient donc de faire particulièrement attention. Une trentaine de feux se sont déclarés dans le département depuis le début de l'année.