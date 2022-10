Port-en-Bessin : La saison de la pêche à la coquille St-Jacques est lancée !

Ça y est la saison de la coquille St Jacques est lancée ! Et elle s'annonce très bonne. L'Ifremer a recensé près de 105 000 Tonnes de coquille St-Jacques en Baie de Seine et 46 000 tonnes en Baie de St-Brieuc, c'est 5% de plus que l'année passée. C'est aussi une saison très attendue par les pêcheurs, comme pour Jérôme Martin, il est capitaine d'un navire à Port-en-Bessin et c'est sa 15ème saison de pêche à la coquille. "On est prêt, c'est une bonne époque, tous le monde est motivé. Tous les pêcheurs tiennent debout grâce à la coquille, car c'est de plus en plus difficile de pêcher du poisson", explique-t-il.

Le capitaine Jérôme Martin (à droite) sur le départ de la pêche à la coquille St-Jacques. © Radio France - Louise Joyeux

La hausse des charges pour les pêcheurs va peser sur le prix de la coquille

Il y aura beaucoup de coquilles donc, mais elles ne seront pas moins chères pour autant sur les étals, car les charges augmentent pour les marins. Entre le prix du gasoil et du matériel, Maxime Millénaire a vu ses charges grimper. Il est capitaine du navire Victoria à Port-en Bessin : "Tout a augmenté, le prix du bateau, le bois, la ferraille, avant une dent de drague coûtait 17 euros maintenant elle en vaut 25. Il va bien falloir répercuter les prix quelque part." Maxime espère vendre les coquilles à 4,5 euros le kilo en direct et 4 euros à la criée.