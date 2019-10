Portes ouvertes à l'élevage de canards de La Mère Gaud à Excenevex pour répondre aux inquiétudes

La Mère Gaud et ses foies gras, c'est une institution dans le Chablais mais le nouvel élevage installé à Excenevex depuis un an et demi suscitait quelques inquiétudes. Des dizaines de visiteurs ont été accueillis sur le site pour se faire leur opinion.

Excenevex, France

C'est une immense prairie derrière une ancienne ferme sur les hauteurs d'Excenevex au bord du Léman. Face à la Dent d'Oche et les Cornettes de Bise, des centaines de canards paressent sur une parcelle au loin, tandis que les canetons sont rassemblés dans un des trois bâtiments. L'entreprise familiale loue via un bail emphytéotique 40 hectares qui lui permettent d'élever en extensif des lots de 1200 canards, soit 10 000 par an. Une partie des terres pourrait à terme permettre de cultiver maïs, blé, orge et protéagineux pour nourrir les volatiles.

C'est le dernier projet de l'entreprise familiale La Mère Gaud et il suscite quelques inquiétudes : odeur, bruit, pollution ? Quelle est la réalité de l'élevage depuis son installation au printemps 2018 ? Pour y répondre, l'élevage a été ouvert pour des visites à la ferme de Céresy.

Invitation aux visites de l'élevage de la ferme de Céresy de La Mère Gaud à Excenevex - Page Facebook La Mère Gaud

Gilles Curtaud, le fils de Madame Gaud, gérant de la SARL, accompagne les groupes de visiteurs sur les trois bâtiments de l'élevage pour présenter les méthodes utilisées : " _on nous accusait d'être dans un système intensif alors que nous, on concevait un projet qui était l'inverse de ça. Que les gens voient ce que c'est que 1 200 canards par rapport à une parcelle ! Ce qui faut, c'est de pouvoir tordre le cou vraiment aux idées reçues : cela ne sent pas ! La pollution ? la matière organique dans le champ, elle est vraiment epsilon et en aucun cas elle ne pourra être lessivée. Et le bruit ! alors le bruit, c'est le plus marrant parce-que les canards sont muets. Ce n'est pas de notre faute : les canards ne disent rien, ils ne parlent pas. Mais on a quand même eu cela : des gens qui vous disaient très sérieusement, c'était la rumeur publique, que cela allait faire du bruit, que ci, que là ... _Aujourd'hui, on a ce projet comme ça, on est 100 % canards. Peut-être que demain, on sera un peu plus végétal, c'est-à-dire qu'on transformera les choses. On pourra faire des productions qui ne seront pas que de la production animale et canards gras. Cela dépendra d'une seule chose : c'est de la société, ce que les gens auront envie d'avoir dans leurs assiettes".

Gilles Curtaud, gérant de La Mère Gaud, conduit les visites sur l'exploitation à Excenevex © Radio France - Nathalie Grynszpan