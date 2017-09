Portes ouvertes à la zone maraîchère bio de Wavrin

Quatre ans après l'annonce du projet, la zone maraîchère et horticole de Wavrin, au sud de Lille, est enfin devenue réalité. Un projet initié par la métropole pour permettre à sept jeunes de s'installer en bio. L'occasion pour le public de le découvrir lors des portes ouvertes, ce dimanche.

Les tomates, courgettes et salades s'affichent sur les étalages. Des produits bio cultivés par les sept jeunes agriculteurs de la toute nouvelle zone maraîchère et horticole de Wavrin, au sud de Lille. Installés depuis le mois de mars, ils ouvrent fièrement les portes de leur exploitation ce dimanche. Ici, tout se partage. Les 35 hectares, le hangar et le matériel. Les jeunes agriculteurs le louent à la métropole, initiatrice du projet il y a quatre ans.

"C'est un mode de financement différent, explique Pierre-Olivier Boursigault. C'est plus facile pour démarcher des banques, car c'est moins cher." Le maraîcher cherchait depuis longtemps des terres autour de la métropole lilloise. "Mais même un hectare, il n'y a pas." Ce projet lui a donc permis de réaliser son "rêve" : s'installer en bio.

"Ici, on s'entraide", Pierre-Olivier Boursigault, l'un des sept agriculteurs

Les plantes aromatiques cultivées par Marie Bardon s'étendent sur 5 hectares. © Radio France - Adrien Bossard

Il y cultive des salades et des plantes aromatiques sur 3 hectares. Le tout, à côté de ses compères, les six autres agriculteurs. Une façon de travailler différente, plus agréable avoue Pierre-Olivier Boursigault. "Quand j'ai une interrogation, sur ma façon de désherber, ou sur ma façon de planter, je peux leur demander des conseils, ici, on s'entraide. C'est plus sympa que d'être tout seul, sur son tracteur."

Le tracteur, d'ailleurs, les agriculteurs se le partagent. "On s'est mis à plusieurs, à 4, pour l'acheter, raconte Marine Bardon, installée avec son compagnon. Et chacun l'utilise. C'est plus économique." Même chose pour l'ensemble du matériel agricole.

Pour l'instant, la ferme n'est en qu'à ses balbutiements. Et les agriculteurs doivent revoir quelque peu leur copie. Marine Bardon, par exemple, reconnaît qu'il va falloir "moins planter" l'année prochaine., vu "l'ampleur du travail", fait à la main. Elle n'a pour l'instant que deux serres pour ses tomates, deux autres vont être construites.

Les tomates de Marie Bardon sont cultivées dans deux serres. © Radio France - Adrien Bossard

Mais il y a fort à parier que les efforts vont vite payer leurs fruits, en témoigne le public très nombreux pour les portes ouvertes. "La demande en bio est énorme, sourit Pierre-Olivier Boursigault. La vente au détail marche déjà très bien, depuis le mois de mars. Et je commence à avoir quelques contacts avec des restaurateurs."

Le reportage d'Adrien Bossard Copier