Le doyen des bouilleurs de cru charentais ouvre sa distillerie au public

C'est la grande période pour la distillation dans tout le vignoble cognaçais. L'association "Les Etapes du cognac", organise jusqu'au mois de Février, l'opération "Distilleries en fête". Près de Barbezieux, Guy Bruneteau (93 ans) est le doyen des bouilleurs de cru.

Les bouilleurs de cru et distillateurs sont à l'honneur cette semaine, avec l'opération "Distilleries en fête", à l'initiative de l'association "Les Etapes du cognac". La période de distillation s'étend de décembre à février, et sur nos deux départements, une quarantaine de distilleries ouvrent leurs portes aux visiteurs. C'est le cas de Guy BRUNETEAU, l'un des plus anciens bouilleurs de cru de la région. Il va avoir 93 ans, il a fait 42 campagnes de distillation, et c'est l'inventeur du "brulôt charentais", qui marie le café et le cognac flambé.

Le reportage de Pierre Marsat.

