Portes ouvertes à la ferme dite "des 1.000 veaux" : les opposants dénoncent une "mascarade"

Les opposants au centre d'engraissement de Saint-Martial-le-Vieux étaient sur le marché de Guéret ce samedi, pour faire passer leur message auprès du public : selon eux, les portes ouvertes organisées trois jours plus tôt sont un "mensonge".

Masque bovin en latex sur la tête, une vingtaine de militants de l'association L-PEA, pour Lumière sur les pratiques d'élevage et d'abattage, ont installé leurs panneaux et distribué des tracts ce samedi sur le marché de Guéret.

Ils dénoncent la "mascarade" et le "mensonge" que constituent les portes ouvertes, cette semaine, au centre d'engraissement de Saint-Martial, surnommé la "Ferme des 1.000 veaux" par les opposants. Les gérants de la SAS Alliance Millevaches avaient pourtant organisé cette opération par souci, selon eux, de "transparence" sur les conditions de vie des animaux, des portes ouvertes qui ont attiré des centaines de personnes.

En préparant les portes ouvertes, les éleveurs du centre d'engraissements s'attendaient à voir arriver les opposants. "Le problème c'est qu'ils ne connaissent rien à l'élevage. Au lieu de gesticuler dans tous les sens, ils feraient mieux de venir voir ce que nous faisons ici", avait même lancé le vice-président de la SAS, Gilbert Mazaud. Mais L-PEA a choisi de ne pas faire d'apparition.

On sait très bien à quoi ressemble le projet, et de toutes manières on ne nous aurait pas entendus. La plupart des personnes présentes étaient des éleveurs et des professionnels de la FNSEA. Donc ça ne servait à rien d'être présents, nous n'aurions pas été entendus" - Aurore Lenoir