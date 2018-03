Longtemps, sa voie semble toute tracée. Petit fils et fils d’agriculteur, Alex Denis fait ses études au lycée agricole de Rouillon, près du Mans. Mais jamais ses parents ne lui mettent la pression pour qu’il reprenne l’exploitation familiale dans le Nord Sarthe. « Agriculteur, c’est comme devenir curé : c’est une vocation. On ne peut pas forcer son enfant à faire ça ! », explique Christian, son père.

"Je suis mon propre patron!"

Pendant deux ans, Alex, devenu commercial sillonne les routes pour vendre des fournitures agricoles. Mais lassé par le salariat, il décide de « revenir aux sources ». Le jeune homme de 24 ans a un projet, mûri avec sa compagne : fabriquer et vendre à la ferme des yaourts et des fromages issus du lait produit par les 70 vaches de l'exploitation. « C’est le déclic ! », raconte Alex. La continuité et le changement. L’héritage et l’innovation.