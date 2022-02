VIDÉO - Portraits de producteurs seino-marins à la veille du Salon de l'Agriculture

Ils sont 33 agriculteurs, de toute la Seine-Maritime, à poser sous l'œil de Mathieu Deshayes, le photographe du Département. Lui avait un objectif bien précis, en réalisant cette série de portraits : "L'idée était de mettre en avant nos producteurs. Ces gens là parlent beaucoup de leurs produits mais là c'étaient eux les vedettes." Mathieu Deshayes a pris un plaisir visible à rencontrer ces agriculteurs : "Je vous recommande fortement leur pain d'épice", dit-il devant la photo d'apiculteurs. Et d'ajouter en riant : "J'ai beaucoup donné de ma personne pour cette exposition!"

Mathieu Deshayes voulait "faire sortir les agriculteurs de leur zone de confort et que l'on s'amuse". Pari réussi avec Gaëtan Royer, des Poulets de Gaëtan, à Bosc Edeline. Il pose, tout sourire, avec 3 poussins, un sur la tête, un autre sur l'épaule et le dernier entre les mains : "J'avais amené des poussins parce ce que je m'étais dit que ce serait plus facile à gérer en photo qu'un poulet vivant. Ils étaient photogéniques et se prêtaient bien à la pose."

Séverine Lesueur, qui pose à côté de son mari, est ravie aussi de se découvrir en photo. Avec son mari, ils sont éleveurs de bovins à Martainville-Epreville : "On s'est bien amusé! Ça nous a changé de notre quotidien et on est très content de pouvoir promouvoir notre exploitation et notre race Maine Anjou à laquelle on tient tant."

Pascal Prévost, maraîcher à Quincampoix, est venu, lui, avec une idée précise à la séance photo : interpeller le consommateur. Il tient à la main des endives dans un pot rempli de foin pour mettre en valeur la culture traditionnelle : "On est en pleine crise de l'endive, moi je n'ai pas ce problème. Parce qu'on cultive le produit en traditionnel. Il est non chauffé, il grossit grâce à la terre et à la paille. Certes, il faut du temps mais au final on n'a pas le même goût."

On retrouve tous ces agriculteurs sur Mon Panier 76, la plate-forme internet mise en place il y a deux ans par le Département pour promouvoir les circuits courts. Elle recense plus de 160 producteurs seino-marins, avec une liste de points de vente disponibles. "C'est une plate-forme de mise en relation entre nos producteurs, dans toute leur diversité, et nos consommateurs, que ce soit les habitants de la Seine-Maritime ou les touristes qui viennent visiter notre beau département", explique, enthousiaste, le président du conseil départemental Bertrand Bellanger.

L'exposition Mon Panier 76 est visible jusqu'au 1er avril sur les grilles de l'Hôtel du Département, à Rouen.