Pour aider les éleveurs des Landes, parrainez un canard !

Parrainer des canards pour aider les éleveurs face à la grippe aviaire : c'est l'idée de deux jeunes ingénieurs agronomes. Ils lancent une cagnotte en ligne pour quelques euros vous pourrez aider au repeuplement des élevages, à partir du 29 mai, date de la fin du vide sanitaire.

Les Landes, comme quatre autres départements du Sud Ouest, sont concernées par le vide sanitaire. Plus aucun canard dans les élevages, il faut nettoyer pour éviter une nouvelle épidémie de grippe aviaire. Les éleveurs sont à bout, plus de travail et plus d'animaux depuis des semaines. Touchés par leur détresse, Clément Campos et son collègue lancent une cagnotte pour les aider. Ces deux ingénieurs agronomes, qui ne sont pas du sud-ouest, ont décidé de donner un coup de main : "on veut aider cette filière à se relancer. On peut parrainer un canard pour cinq euros, un couple pour 10 euros et une famille pour 20 euros."

Un coup de main bien sympathique - Lionel, éleveur de canard en Chalosse

L'argent collecté dans le cadre de l'opération "PalmipAide" sera reversé à des éleveurs sélectionnés, plutôt des exploitations familiales. Comme dans les Landes à Brassempouy, chez Lionel Ducame. Il compte sur ce coup de pouce pour financer les tous premiers canetons qu'ils recevra à partir du 29 mai, à la fin du vide sanitaire "l'initiative est sympa et originale, ça permet à des gens de Paris d'aider des agriculteurs de Chalosse et d'autres départements."

En contre partie, le donateur pourra nommer son canard, recevra un message de remerciements de l'éleveur qui enverra aussi une photo des canards parrainés une fois que l'élevage sera parrainé. En plus, le Landais,Lionel Ducame promet une visite de l'exploitation et une dégustation des produits.

La cagnotte est ouverte jusqu'au 31 mai.