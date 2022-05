Pour découvrir l'agriculture urbaine à Paris, des ateliers pour faire des potagers sur son balcon

Dans le cadre des 48 heures de l'Agriculture urbaine, partout en France, samedi 14 et dimanche 15 mai, des ateliers proposent de faire découvrir cette activité. Comme à Paris, avec de quoi faire des potagers même si on n'a pas de jardin.

Dans le jardin du musée de Montmartre, les oiseaux chantent et le soleil brille. C'est un temps idéal pour faire un peu de jardinage et justement, Gaël a une idée bien précise en tête. Il voudrait réaliser des jardinières pour sa maison de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) : "Notre petite maison mériterait d'être embellie par quelques plantes et comme j'aime cuisiner, je voudrais avoir des plantes comme des aromates, du basilic, ce serait vraiment cool."

Il est venu au bon endroit, ce samedi 14 mai, car dans le cadre des 48 heures de l'Agriculture urbaine, organisé pour la 7e année dans toute la France par l'association la SAUGE, un atelier de "potager de balcon" est organisé par une spécialiste. Jessica Kroon cultive des plantes depuis près de vingt ans et depuis six ans elle anime ces ateliers pour donner le goût de la culture aux citadins.

Jessica Kroon propose aux participants de l'atelier de potager de balcon à Paris de planter leurs propres graines. © Radio France - Théo Boscher

Du simple rebord de fenêtre au balcon

"Souvent, les gens font déjà des fleurs mais pas vraiment des comestibles, explique celle qui était avant dans le secteur bancaire avant de se tourner vers l'agriculture urbaine. J'ai envie qu'ils passent un cran au-dessus en termes de jardinage et qu'ils se mettent aux légumes, les herbes, qui demandent les mêmes compétences."

Jessica prodigue ses conseils pour savoir comment planter, arroser, reproduire les plantes en fonction de la place disponible dans le logement, de l'exposition au soleil ou encore de l'étage de l'appartement. Des conseils que Neela compte appliquer à la lettre : "Jusqu'ici, je faisais plutôt mourir les plantes, rit-elle. Mais j'ai appris qu'il faut mélanger dans un même bac des fleurs, des plantes, des légumes, des aromates car cela attire les pollinisateurs et ça stimule la terre."

Ces plantes sont cultivées dans le jardin du musée de Montmartre par Jessica Kroon, adepte de l'agriculture urbaine. © Radio France - Théo Boscher

Reconnecter au monde paysan

On apprend aussi que le terreau est plus intéressant que la terre, qu'il vaut mieux utiliser des pots en matière textile plutôt qu'en terre pour éviter que l'humidité ne reste. Les participants à l'atelier mettent aussi la main à la terre, en plantant des graines d'aromates qu'ils pourront ramener chez eux. Une expérience enrichissante et c'est ce que cherchait Jessica Kroon : "Je viens de la campagne et je trouvaix qu'en ville on est très déconnecté de la manière dont on produit notre nourriture."

Elle cherche ainsi à recréer du lien avec le monde paysan et se reconnecter avec ce métier très important. Mais il faut aussi beaucoup de patience pour réussir tout un potager urbain et ne pas avoir peur de rater ses plantations car c'est en jardinant qu'on se fait la main... verte !