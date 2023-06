Pour éviter les pesticides, des recherches menées dans le Gard sur...des mouches

L'ennemi, c'est la drosophila suzukii , une petite mouche (presque un moucheron) arrivée d'Asie du Sud-Est en Europe en 2008. L'insecte s'attaque principalement aux fruits rouges, également aux fruits à noyaux, et peut faire de gros dégâts. "Normalement, les mouches de fruits s'attaquent aux fruits abîmés, et donc non destinés à la vente" décrit Ghais Zriki, ingénieur de recherche au Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (CTIFL).

"Mais celle-ci, avec l'évolution, a réussi à développer une capacité à chercher les fruits sains et une capacité à pouvoir les transpercer pour y mettre ses œufs. S'il n'y a pas d'intervention, on peut perdre jusqu'à 100% de la production." Pour tenter d'y remédier, il y a bien sûr des insecticides. Mais le phosmet a été interdit.

Rendre les mâles stériles

C'est là que les recherches de Ghais Zriki interviennent. Plutôt que d'utiliser des pesticides, l'ingénieur explore les effets d'une méthode, la TIS, pour Technique de l'Insecte Stérile. L'idée est simple : "créer" des insectes stériles, puis les relâcher sur une zone donnée afin qu'ils se reproduisent avec des femelles. Celles-ci pondront donc des œufs qui n'écloront pas.

Ghais Zkiri, ingénieur de recherche au CTIFL. © Radio France - Xavier Ponroy

"L'idée, c'est qu'on va élever beaucoup, beaucoup d'insectes, puis on va irradier les mâles pour les rendre stériles" décrypte Ghais Zirki. Ces radiations sont effectuées par le CEA de Marcoule (Gard). "Les insectes restent toutefois parfaitement capables de voler, de chercher à manger et de chercher un partenaire. Ils sont en pleine forme !". Entre 60 et 80.000 mouches sont "produites" chaque semaine au CTIFL.

Des résultats encourageants

La TIS a déjà bien marché au Canada, sur des carpocapses (des vers de pomme) : leur nombre a baissé de 94%, et l'utilisation des pesticides a donc baissé de 96%.

Dans le Gard, la recherche n'est pas encore aussi poussée, mais les premiers résultats sont encourageants. "L'année dernière, nous avons effectué des lâchers de mâles stériles dans des petits tunnels expérimentaux de fraisiers, sous serre" avance Ghais Zriki. "Et les résultats sont très, très encourageants : il y avait 50% d'infestations de moins."

L'étape d'après, en extérieur, a été lancée en avril. Des lâchers de milliers de moucherons sont effectués chez des producteurs gardois de fraises. Une première en France. "Nous n'avons pas encore les résultats, mais c'est très prometteur" sourit l'ingénieur.

Le CTIFL possède toutes les installations nécessaires pour faire des expérimentations, comme ces serres. © Radio France - Xavier Ponroy

Toutefois, il faudra encore patienter quelques années avant de voir la TIS soit appliquée contre la drosophila suzukii. Les chercheurs sont d'ailleurs toujours à la recherche de moyens.