Pour faire connaître la ferme familiale pendant les fêtes, elle lance un calendrier de l'Avent

Si au lieu du chocolat, vous découvriez des produits de la ferme dans votre calendrier de l'avent ? C'est possible avec La Ferme de Reculefort à Rochetoirin, près de La Tour-du-Pin en Nord-Isère. Tous les jours sur la page Facebook de l'exploitation, les agriculteurs vous posent une question sur l'élevage ou la production de fromage. Le gagnant est tiré au sort parmi les bonnes réponses et peut gagner du fromage, du boudin ou d'autres bonnes choses du magasin de la ferme, qui regroupe plusieurs producteurs du secteur. C'est la première édition de ce calendrier de l'Avent original, imaginé par Elisa Moine. La jeune femme de 20 ans s'est associée à son père en juillet 2022 pour gérer l'exploitation.

ⓘ Publicité

L'objectif de l'opération, c'est de se faire un peu plus connaître grâce aux réseaux sociaux et d'attirer de nouveaux clients. Elisa avait vu d'autres entreprises mettre en place ce type de calendrier de l'Avent et puis sur les réseaux sociaux, "il y a beaucoup d'influenceurs qui font des jeux concours pour les calendriers de l'Avent" explique la jeune agricultrice. Elle décide rapidement de décliner ce principe chez elle. Depuis le 1er décembre, des saucissons, du vin, du fromage sont à gagner sur la page Facebook de la ferme. Pour participer, il faut aimer la publication, la partager -ce qui donne de la visibilité à la ferme- et répondre à une question "sur les animaux, les vaches et sinon, sur la partie technique de la production laitière. Sur Facebook on a pas mal d'abonnés, tout le monde peut participer, même ceux qui ne sont pas encore clients chez nous."

Jusqu'ici pour les fêtes, la ferme misait sur les prospectus et les affiches ainsi que des portes ouvertes aussi. "C'est un peu la nouvelle génération qui vient de rentrer sur l'exploitation avec des idées nouvelles" sourit son père Yann Moine. "C'est vrai que cette partie communication avec le calendrier de l'Avent, c'est des choses auxquelles je n'avais jamais pensé." L'idée fonctionne puisque depuis le début du mois, Elisa voit de nouvelles têtes aux magasins. Des personnes qui lui disent "que c'est trop cool, que ça leur permet de découvrir le magasin parce que ce sont souvent des personnes qui ne sont pas encore venues en magasins ou qui passent devant et qui ne s'arrêtent pas forcément, ça leur a permis de prendre autre chose en plus de leur lot." Des clients que la jeune femme espère voir revenir après les fêtes, convaincus après avoir goûté les produits de la ferme.