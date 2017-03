Pour l'ouverture de la truite, les pêcheurs étaient au rendez-vous, le poisson un peu moins

C'était le grand jour pour les amateurs de pêche à la truite. Ce samedi 11 mars, marquait l'ouverture de la saison dans les cours d'eau de première catégorie. Les cannes et les moulinets étaient de sortie. Mais le poisson s'est fait rare.

Comme chaque année, les pêcheurs attendaient ce jour avec impatience et une certaine excitation. "Je me suis levé à 5 heures ce matin" rigole Michel, 75 ans, qui ne voulait pas manquer ça, "j'étais plein d'espoir, mais ils se sont envolés au fil de l'eau...". Sur le pont de Champeyroux qui enjambe la Morge, quelques habitués sont là. "C'était une belle rivière à truite, mais aujourd'hui, il n'y a rien" se lamente notre septuagénaire en remontant frénétiquement sa ligne.

Peu de poisson

Un peu plus loin, Frédéric et son collègue n'ont pas eu beaucoup plus de réussite, ils quittent leurs bottes et rangent leur matériel. "Ça fait plaisir de reprendre la pêche, on est toujours impatient d'en prendre une, mais là, ça n'a pas voulu rigoler, et puis avec la fonte des neiges, les conditions ne sont pas bonnes".

Peu de poisson pour l'ouverture de la truite cette année © Radio France - Jean-Pierre Morel

Les truites étaient plus rares que les pêcheurs en ce jour d'ouverture. Et certains étaient même un peu désabusé. "Le poisson n'a pas faim, si on en fait une ce sera déjà bien" se lamente Bernard, chapeau vissé sur la tête et la besace en bandoulière désespérément vide. On était donc bien loin des quotas imposés, soit 6 truites par jour pour chacun des 60000 pêcheurs auvergnats.

"73 euros la carte de pêche, et pas une touche, ça fait cher..." Un pêcheur agacé

Pour les carnassiers, il faudra attendre l'ouverture dans les cours d’eau de 2e catégorie le 1er mai pour les brochets, les sandres et black-bass seront eux interdits de pêche entre le 3 avril et le 18 juin.