Pour la Fête de la Terre à Échillais, les enfants font leur baptême de tracteur

" Je vais baisser le volant jusqu'à toi, pose tes mains sur le volant et on est partis". La porte du tracteur haut de 2 mètres se ferme et Théo 9 ans s'installe sur les genoux de Maxime, éleveur de bovins. Les yeux rivés sur le parcours, l'enfant manie l'engin métallique avec précaution : "Faut bien regarder parce que si on regarde pas et qu'on percute quelque chose, ça peut être très dangereux. Surtout celui qui est dedans, il peut se faire très mal". Le but du circuit : éviter les bottes de foin et les barrières qui encerclent le terrain.

A bord du tracteur, l'apprenti conducteur est dans son élément : " J'aime ça faire des tours de tracteurs parce que déjà j'aime bien quand ça bouge et en plus je découvre de nouvelles choses. Moi j'aimerais bien travailler dans une ferme avec un tracteur",affirme-t-il, sourire aux lèvres.**

Maxime, lui, veille au grain et donne les directions : "maintenant va à droite, tourne bien le volant", lance-t-il d'un ton assuré. C'est lui qui gère les pédales et le levier de vitesse. Aujourd'hui, impossible de dépasser les 2km/h et encore moins d'atteindre les 55 km/h, la vitesse maximum du tracteur. " On a fait des réglages pour garantir la sécurité des enfants", explique Maxime " car à cette vitesse pas de risque : si j'appuie sur la pédale de frein, le tracteur s'arrête tout seul, de manière instantanée.

Faire découvrir le métier d'agriculteur aux enfants

La balade dans le cockpit du tracteur dure 5 minutes, tout juste le temps d'initier les enfants au métier d'agriculteur et pourquoi pas de créer des vocations. " L'intérêt du baptême, c'est faire découvrir aux nouvelles générations, aux jeunes qui arrivent, comment fonctionne un tracteur. C'est concret, c'est eux qui manipulent ",analyse Maxime.

Derrière les barrières une dizaine d'enfants trépigne d'impatience avant de pouvoir à leur tour monter à bord du tracteur. Dans la queue, Carole, assistante familiale, est venue spécifiquement pour qu'Aïda, la petite fille qu'elle garde, essaie le tracteur : "Elle dit toujours non mais, là, elle a dit oui", affirme t-elle avec enthousiasme. "On est aussi venus pour faire découvrir l'agriculture aux enfants, leur faire voir les animaux, les chèvres, les cochons, les vaches, ..." complète son mari Patrick " et puis j'ai entendu dire qu'il y avait une buvette alors on est venus voir", ironise-t-il.

La buvette, les dégustations de spécialités locales, les spectacles équestres ou encore les labyrinthes de paille font partie du programme du week-end ... à découvrir jusqu'à dimanche 19 h.