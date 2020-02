Pour la première fois, la Creuse aura son propre stand au Salon de l'Agriculture cette année !

Jusqu'à présent, les producteurs creusois étaient peu visibles dans l'espace réservé à la région Nouvelle-Aquitaine. Cette année, le département et ses partenaires investissent 60 000 euros pour louer un stand 100% creusois pendant toute la durée du Salon de l'Agriculture.

Les Creusois ne veulent plus passer incognitos au Salon de l'Agriculture. Jusqu'à présent, les producteurs étaient installés sur le stand de la région Nouvelle-Aquitaine. Cette année, le département veut davantage mettre le territoire en valeur. Il a donc décidé de louer un stand de 45 m² pendant toute la durée du Salon du 22 février au 1er mars.

L'exemple de la Corrèze

C'est en voyant leurs voisins corréziens que le département a eu cette idée. La Corrèze a son propre stand au Salon depuis l'an dernier : "Il y avait une foule incroyable et ça a été très bénéfique pour eux en termes touristiques, des personnes sont également venues s'installer en Corrèze", explique Nicolas Simonnet, vice-président du conseil départemental en charge des politiques des territoires.

Plusieurs autres départements font également stand à part au Salon comme la Dordogne, le Cantal et les Pyrénées-Atlantiques. Le département de la Creuse a investi 60 000 euros avec ses partenaires (Groupama, le Crédit Agricole Centre-France et la MSA). Pour Nicolas Simonnet, le jeu en vaut la chandelle :

60 000 euros, ce n'est pas une somme énorme par rapport aux retombées attendues sur le territoire. Il faut mettre de l'argent sur l'attractivité et l'image du département, travailler sur nos atouts et nos savoir-faire.

Gauvain Sers, "ambassadeur" de la Creuse au Salon

Les produits creusois seront bien sûr très présents sur le stand creusois, avec des dégustations de viande bovine et porcine, fromages, miel, bières, et l'incontournable gâteau aux noisettes. Mais le département mise aussi sur ses atouts touristiques et son patrimoine. Des ateliers seront organisés pour faire découvrir notamment la cité internationale de la tapisserie d'Aubusson. Gîtes de France va organiser un jeu-concours pour permettre à l'un des 600 000 visiteurs du Salon de remporter un séjour d'une semaine en Creuse.

Sébastien Brousse, représentant de la Chambre d'Agriculture en Creuse, salue la création de ce stand creusois :

C'est un vrai atout pour faire connaître nos produits. La Creuse c'est quatre bovins par habitants, mais c'est aussi un beau département où il y beaucoup de choses à découvrir. Ce stand offre un panel plus large de la Creuse que ce qu'on pouvait avoir dans l'espace de la Nouvelle-Aquitaine.

Le temps fort du Salon pour la Creuse sera le jeudi 27 février. Le chanteur Gauvain Sers sera présent sur le stand, un "ambassadeur" de choix pour le département.

Le stand de la Creuse est situé dans le Pavillon 3, allée H127. Le Salon international de l'Agriculture se déroule du samedi 22 février au dimanche 1er mars, de 9 heures à 19 heures, parc des expositions de la Porte de Versailles, Paris.