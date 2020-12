2020 restera une année particulière pour le groupe coopératif béarnais Eurälis

La coopérative agricole Eurälis a présenté son bilan pour l'année 2020. Une année marquée par la crise sanitaire et la loi Egalim et pour terminer, par les inquiétudes liées aux nouveaux cas de grippe aviaire dans des élevages landais.

Stabilité, c'est le résumé des résultats financiers du groupe pour 2020. Un chiffre d'affaires brut en légère baisse : moins 1,48% et qui s'établit à 1,33 milliards d'euros, et au final un résultat net égal à zéro.

La loi Egalim a contraint Eurälis à se transformer

La loi Egalim, la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le monde agricole a contraint Eurälis à faire des choix. Le groupe a donc renoncé à sa filière de produits phytopharmaceutiques, l'un de ses fleurons depuis 85 ans, même s'il restera actionnaire des nouvelles entités qui vont prendre en charge la vente de ces produits.

Et c'est l'activité de conseil auprès des agriculteurs qui va être renforcée, un "retour dans les cours de ferme" pour accompagner les agriculteurs vers une agriculture intensive mais durable

Le groupe continue de se développer à l'international

Eurälis fait 26% de son chiffre d'affaire à l'étranger, et pour le secteur semences c'est 80%. Ce secteur semences, déjà en progression en 2020 va encore se développer, Eurälis et le groupe Caussade semences (Tarn et Garonne) ont crée une nouvelle entité : Lidéa ; Il s'agit d'augmenter encore les exportations vers l'Europe de l'Est et la Russie.

Il y a du nouveau du côté de la chine : désormais le site de Maubourguet a l'agrément pour exporter ses foies frais vers la Chine et Eurälis va fermer ses élevages de canards sur place. Ce nouveau marché pourrait représenter 5% des canards gras élevés en France, c'est à dire entre 200 et 300 tonnes de foie gras par an.

Le coronavirus a freiné le bel élan de l'année 2020

L'année 2020 avait très bien commencé, mais l'épidémie a eu un impact important sur certaines activités. La marque Rougié qui exporte beaucoup et se vend dans les restaurants haut de gamme, les grands hôtels, les aéroports, termine l'année à la baisse, même chose pour l'Atelier traiteur.

En revanche les fameux circuits courts ont bien fonctionné, qu'il s'agisse de la vente aux professionnels des métiers de bouche, ou de la "table des producteurs". Des produits fermiers que l'on trouve dans 70 magasins. La part de marché a progressé de 30% et la fréquentation de 11%.

Il y a des impacts négatifs qu'on considère comme conjoncturels...Il y a des impacts positifs sur lesquels il va falloir qu'on arrive à capitaliser : la distribution de proximité et la régionalisation des productions. Philippe Saux

L'année 2020 se termine sur le redémarrage de l'épidémie de grippe aviaire et les ventes de fin d'année

Trois élevages landais ont été contaminés par la grippe aviaire. Du côté d'Eurälis on estime que les "gestes barrière" sont désormais bien maitrisés et que le protocole affiné après les deux premiers épisodes de l'épidémie, devrait éviter une "flambée" de cas.

Et les premiers retours des ventes pour les fêtes sont excellents, la seule inquiétude d'Eurälis c'est que la logistique suive pour répondre à la demande qui explose.