Pour les comices, la ferme s'invite en ville

C'est la saison des comices agricoles. Ces événements réunissent les éleveurs d'un canton pour présenter leurs bêtes et leur savoir-faire aux connaisseurs comme au grand public. Un grand public qui connaît de moins en moins la réalité de l'élevage, de la vie à la ferme, et même des animaux.

Les comices agricoles servent à présenter les animaux et le savoir-faire des éleveurs. Ici à Valognes.

Valognes, France

Sur la place du Château à Valognes, c'est la brocante qui saute aux yeux en premier. Mais sur le côté, les enclos sont là, on y trouve poules et lapins, moutons, ânes et chevaux de trait. Le vide-grenier permet d'attirer le public, qui vient ensuite naturellement à la rencontre des animaux.

Pour Jean-Yves Varin, président de la Société d'aviculture de Valognes, c'est important que la ferme vienne en ville. Il a l'impression "que l'on revient en arrière." "Je trouve que les enfants ne savent plus ce que c'est qu'une poule, un lapin. Ils ne les voient qu'au supermarché", déplore-t-il. C'est donc l'occasion de découvrir le monde rural ; pendant les vacances parents et grands-parents profitent des comices pour emmener les enfants.

Rapprocher l'éleveur et le consommateur

Les enfants découvrent, les yeux écarquillés, la tonte des moutons. Maintenu par un baudrier, l'animal entre les jambes, le tondeur ne met que trois-quatre minutes à le dépouiller de sa toison. Un peu plus loin, ce sont les ânes d'Emma qui font le bonheur des visiteurs, et les chevaux de races normande de Caroline Lebaron, des cobs et des percherons.

Pour Loris Vallée, éleveurs de moutons roussins de la Hague, "le grand public est demandeur de connaissances". "Ca permet de rapprocher de la manière dont on élève les bêtes, ajoute-t-il, d'expliquer qu'on n'est pas dans des élevages intensifs. Et c'est une façon de montrer 'ce que vous allez acheter, si c'est du local, c'est bon'."