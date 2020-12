Pour les fêtes de Noël, "Mettez de l'Alsace dans vos assiettes, soutenez vos producteurs"

"Mettez de l'Alsace dans vos assiettes, soutenez vos producteurs" : c'est le message fort des agriculteurs et autres professionnels des produits festifs. Avec l'annulation des marchés de Noël, la fermeture des restaurants, le deuxième confinement et maintenant le couvre-feu, le réveillon du Nouvel an sacrifié, ils redoutent que les consommateurs alsaciens ne soient pas présents au rendez-vous des fêtes.

Pour certains, c'est 80% du chiffre d'affaires

Les éleveurs d'escargots sont notamment à la peine pour ces festivités de fin d'année, alors qu'ils réalisent 80% de leur chiffre d'affaires pendant cette période. Les producteurs alsaciens de chapons fermiers, de dindes, de foie gras, de truites fumées, de desserts glacés ou encore de pains d'épice craignent aussi des pertes considérables.

Ils appellent donc à consommer local, un geste qu'ils qualifient de "solidaire et responsable". Les coordonnées de tous ces producteurs sont à retrouver sur les sites internet de la Chambre d'Agriculture Alsace, de Bienvenue à la ferme Alsace ou encore directement sur les sites des exploitations agricoles.

à lire aussi La nouvelle éco : Les producteurs de choux alsaciens ne veulent pas broyer leurs excédents