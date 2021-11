"Pour ne pas s'endetter sur une vie", un maraîcher de la Somme loue des terres grâce à Terres de Liens

L'association Terres de Liens aide les agriculteurs qui veulent s'installer. Elle achète des terres grâce à des dons de citoyens pour ensuite les louer à ces paysans. Fin 2021, la Somme compte trois exploitations de ce type, dont une dans l'est, à Hangeste-en-Santerre.

"Sans paysans, on fait comment ?". C'est le slogan de la campagne de communication lancée fin novembre par Terres de Liens. Cette association va chercher des fonds auprès des citoyens pour acheter des terres agricoles et ensuite, elle les loue aux agriculteurs. L'objectif, c'est de leur éviter d'investir dans le foncier et d'avoir à rembourser.

Dans la Somme, il y a trois exploitations Terres de Liens. La toute première a été créée en 2011, à Hangeste-en-Santerre dans l'est du département et dix ans après, le bilan de cette opération est positif.

Un loyer de 1.300 euros par an

Willy Vindevogel a une ferme de cinq hectares où il ne cultive que des légumes bio. Pour ce fils d'agriculteur, cela n'a pas été simple d'en arriver là. "J'ai dû m'installer hors cadre familial parce que j'ai deux frères devant moi qui s'installaient déjà agriculteurs et donc, je n'avais plus de ferme pour moi. Trouver des terres, c'est chose quasi impossible ou hors de prix. Ce n'est donc pas possible de s'endetter sur une vie", explique ce maraîcher.

Il aurait dû investir 125.000 euros alors que là, il paye un loyer de 1.300 euros par an, il lui faudrait donc 95 ans de location pour arriver au prix d'achat.

Le prix de l'hectare en forte hausse

Avec ce système, il a pu utiliser son argent autrement. Il a pu acheter des machines agricoles, construire aussi un bâtiment où il peut travailler un peu plus au chaud l'hiver. Cette nouvelle vie, c'est grâce à Terres de Liens Hauts-de-France, et son coordinateur Alexandre Platerier.

Sa mission, c'est de trouver des donateurs. "Ce sont des habitants du territoire qui ont contribué à cette installation parce qu'ils ont eu envie de soutenir l'installation de nouveaux paysans près de chez eux. Les citoyens ont leur mot à dire sur cette question agricole, ils peuvent agir", estime-t-il. Cette démarche est encore plus importante face à la hausse du prix de l'hectare. Dans l'est de la Somme, il a bondi de 40% en dix ans.