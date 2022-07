Pour promouvoir les produits corréziens, les agriculteurs cassent la croûte avec les vacanciers sur l’A20

Une belle surprise a attendu les vacanciers sur l'aire de repos du Puy de Grâce, sur l'A20, ce samedi 30 juillet. Les agriculteurs de la FDSEA 19 renouvellent leur opération de promotion de l'agriculture corrézienne. Ils ont installé tables et plancha pour offrir aux voyageurs une dégustation de produits locaux : jus de pomme, lait, pommes, tomates, concombres, fromage, veaux de lait et viande bovine limousine. "On voulait toucher le plus de monde possible, c'est pour cela que nous avons choisi le week-end du chassé-croisé", explique Marie-France Forest, secrétaire générale de la FDSEA 19, "et puis, c'est la bonne surprise. Les vacanciers pensent s'arrêter sur une aire où il n'y a que la pause-pipi et finalement, ils peuvent repartir le ventre plein".

En plus de repartir le ventre plein, les agriculteurs corréziens offrent aux vacanciers des jeux pour enfants ou des recettes de cuisine. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

C'est le cas de Malik, qui part en vacances en Dordogne avec sa famille : "On voulait surtout éviter le monde des grandes aires d'autoroutes et finalement, je vais pouvoir améliorer mon pique-nique avec des produits de qualité. C'est agréable ce genre d'animation." Les vacanciers repartent même avec des recettes de cuisine et des jeux pour occuper les enfants en voiture.

L'autre objectif de la FDSEA 19 est aussi de discuter avec les vacanciers et de répondre à leurs questions. Notamment concernant le bien-être animal ou encore la rémunération des agriculteurs. L'occasion aussi de rappeler que derrière ces produits, il y a des agriculteurs qui travaillent, "avant, tout le monde avait un proche agriculteur ou agricultrice et aujourd'hui cela se perd, alors nous voulons recréer un lien. Ça permet aussi de rappeler que les agriculteurs sont essentiels au quotidien. Le matin, le midi, le soir... on a tous besoin de manger et l'agriculture est là pour nourrir les hommes" explique Marie-France Forest.