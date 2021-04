Un agriculteur des Landes arrose ses kiwis toute la nuit pour les protéger du gel

Après une semaine quasiment estivale, le froid est de retour en France. Les températures ont baissé dans Les Landes, depuis lundi 5 avril. Cette vague de gel survient au moment où les bourgeons sont les plus fragiles, ce qui inquiète les agriculteurs.

Julien Hourton, agriculteur à la ferme Loustaou à Orthevielle dans Les Landes, a une technique pour mettre ses dix hectares de kiwis à l'abri : l'aspersion. Une méthode qui consiste à arroser les arbres fruitiers et à laquelle il a eu recours dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 avril.

"Ils annonçaient entre moins 1 et moins 2 degrés, finalement on a eu moins 2, moins 3. Alors, pour protéger les bourgeons et les pousses du gel, on a allumé l'arrosage des kiwis, explique-t-il. Ce processus, le fait d'avoir de l'eau sur les vergers, ça crée de la glace et c'est la glace qui va protéger les bourgeons et les pousses en les maintenant à 0 degré."

Un dispositif pour sauver ses récoltes

Ce sont des pompes installées sur les tracteurs qui arrosent les kiwis. "On les a allumées toute la nuit, jusqu'à 11 heures ce matin", précise Julien Hourton. L'agriculteur utilise ce dispositif dès que les températures descendent en dessous de 0 degré. "Le stade des kiwis est trop avancé à cette période de l'année, on ne peut pas se permettre de les laisser descendre à des températures négatives", insiste-t-il.

"Tant qu'il y aura des gelées, on continuera à arroser", poursuit Julien Hourton. Ce qu'il compte faire les nuits du mercredi 7 et du jeudi 8 avril. Sans cette technique, Julien Hourton perdrait toutes ses récoltes.