Pour sauver leur ferme, un couple d'agriculteurs de Chéniers ouvre une boutique de charcuterie à Guéret

Marion et François Gomez élèvent des cochons Cul Noir du Limousin. D'habitude ils vendent leurs produits dans des salons et des festivals, mais tout s'est arrêté avec le confinement. Ils ont donc décidé d'ouvrir leur propre boutique, à Guéret, vendredi 12 juin.

Marion et François Gomez viennent de poser l'enseigne de leur boutique, "La ferme authentique" en face du Leclercq de Guéret. C'est un nouveau départ pour ce couple qui a tout plaqué en 2011 pour se lancer dans l'agriculture : "Devenir éleveurs était un projet de vie. Il fallait absolument qu'on trouve une solution pour sauver notre ferme et trouver un nouvel élan", explique Marion Gomez.

Jusqu'à présent, le couple, qui élève des cochons Cul Noir du Limousin en plein air, vendait tous ses produits lors de salons gastronomiques, de fêtes médiévales ou de festivals. L'épidémie de Covid-19 a coupé court à leur commercialisation jusqu'en octobre : "On travaille surtout sur des événements de plus de 5000 personnes. Depuis le 16 mars, pour nous, tout s'est arrêté."

Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de se faire plaisir avec de bons produits et pas toujours manger ce qu'on trouve au supermarché.

Ouvrir une boutique est donc le seul moyen pour eux de sauver leur ferme : "C'est un projet qu'on a monté depuis 2011 sur Chéniers, on n'a pas envie de tout perdre à cause d'un virus qui fait des ravages", souffle François Gomez. S'installer en pleine crise économique à Guéret ne lui semble pas être un pari risqué : "Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de se faire plaisir avec de bons produits et pas toujours manger ceux qu'on trouve au supermarché. Avec nos terrines, vous n'allez pas faire votre sandwich tous les jours pour casser la croûte au boulot, mais on sera là pour ceux qui veulent se faire plaisir le week-end avec une belle assiette de charcuterie."

Des produits haut-de-gamme

Le couple est spécialisé en charcuterie sèche et charcuterie cuite, et champion du monde de salaison 2018. Dans la boutique seront alignées des terrines, du jambon sec supérieur tranché, des saucisses d'abat, du saucisson ou encore des poitrines roulées séchées.

En plus de leur propre production, ils vendront également quelques produits d'épicerie de luxe : "la confiture du double champion du monde 2019, des huiles d'olive qu'on trouve sur les tables des chefs étoilés, des tisanes et des épices rares, trois cidres haut-de-gamme... On a choisi des produits primés et d’excellence, que vous ne pouvez pas trouver ailleurs", souligne Marion Gomez.

"La ferme authentique" n'est pas une boutique éphémère, ils espèrent l'inscrire durablement dans le paysage guérétois. Si le magasin a du succès, ils ne reprendront pas forcément tous les marchés et les festivals comme ils le faisaient avant.