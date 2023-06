Pour ses 30 ans, les éleveurs de la Cuma de Martigné-sur-Mayenne font découvrir les métiers de l'agriculture

Pour fêter les 30 ans de la Cuma de Martigné-sur-Mayenne au nord de Laval, ce samedi 17 juin 2023, les membres de la coopératives d'utilisation de matériel agricole (Cuma) sont sortis de leurs exploitations pour rencontrer le public et faire découvrir leurs métiers, encore méconnus du grand public, explique Laurent Dalibard le président de la Cuma de Martigné-sur-Mayenne

"Un phénomène de société"

Les membres de la Cuma ont donc installés les tracteurs et machines qu'ils utilisent en commun au quotidien sur leur ferme pour apprendre au grand public comment ça fonctionne. "Les gens, et surtout les jeunes enfants, la jeune génération, ils ne savent pas toujours que la brique de lait, à l'origine, elle sort d'une exploitation laitière comme la viande ou les charcuteries. Et puis que ça passe par des industries de l'agroalimentaire qui ensuite distribuent ça dans les grandes surfaces." Cette journée d'anniversaire, "qu'on aurait pu fêter entre nous dans un bon resto", reconnaît Laurent Dalibard, permet de communiquer sur ce que font les agriculteurs.

Des panneaux explicatifs ont été installés devant chaque machine pour en expliquer l'utilisation et le coût de revenu. © Radio France - Selma Riche

Les réalités du métier de la terre ont tendance à être oublier par les consommateurs, ajoute le président de la Cima de Martigné-sur-Mayenne. "Peut-être parce qu'on vit dans une société de consommation où l'on achète à manger sous vide ou dans des paquets, puis on ouvre le paquet et on le jette, avance Laurent Dalibard. C'est un phénomène de société."