Pour soulager la planète, la ferme de la Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire milite pour une autre agriculture

A partir d'aujourd'hui, l'humanité a consommé toutes les ressources naturelles que notre planète peut renouveler chaque année. C'est pour ça que l'association Ferme d'Avenir milite pour une autre agriculture. L'une de ses exploitations se trouve à Montlouis-sur-Loire au Château de la Bourdaisière.

Selon les calculs d'une ONG, notre planète va vivre à crédit jusqu'à la fin de l'année. Ce mercredi est le fameux jour dit "du dépassement". Comprenez, à partir d'aujourd'hui, l'humanité aura consommé toutes les ressources naturelles que notre planète peut renouveler chaque année.

Un constat alarmant, mais alors comment préserver notre planète ? A Montlouis-sur-Loire, du côté du Château de la Bourdaisière, l'association Ferme d'Avenir tente de trouver des solutions grâce à la permaculture et à l'agroécologie. Deux modes de production agricole beaucoup plus respectueux de la nature.

Ici, on utilise des semences paysannes. Pas de traitement chimique, pas de pesticide. On évite au maximum d'utiliser le tracteur pour économiser les énergies fossiles"

Un modèle qui préserve l'écosystème mais qui n'est toujours pas rentable

Sans machine, ni traitement, ce modèle agricole demande beaucoup de temps et de main-d'oeuvre. Aujourd'hui, il n'est pas rentable. Pour l'être, il faudrait augmenter les prix des fruits et légumes et changer nos modes de consommation.

Rachel et Thomas ramassent les courgettes © Radio France