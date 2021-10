Pourquoi la méthanisation dans l'agriculture fait-elle débat en Mayenne ?

Une trentaine d'agriculteurs de la Confédération Paysanne se sont rassemblés devant la préfecture de la Mayenne pour alerter sur les dérives de la méthanisation. De plus en plus d'unités sont installées dans les exploitations, au mépris parfois de certaines valeurs écologiques estime le syndicat.

C'est un procédé utile mais qui n'empêcherait pas certaines dérives d'après de la Confédération Paysanne. Le syndicat agricole ne se déclare pas contre mais appelle à une utilisation raisonnée des unités de méthanisation sur les exploitations mayennaises. Pour lui, "dans la très grande majorité des cas", les projets envisagent d'utiliser certaines cultures qui ont un pouvoir méthanogène important. Le maïs par exemple.

Une concurrence à l'élevage ?

"Normalement en France, on ne doit pas dépasser 15% de maïs dans la ration de méthaniseur mais la tentation c'est aujourd'hui de l'utiliser de façon excessive pour améliorer la rentabilité des outils" explique Xavier Coulon éleveur de canards à Parné-sur-Roc. Dans ce cas-là, les méthaniseurs, consommateurs de la céréale, entreraient en concurrence avec l'élevage et engendrerait une pressions sur le foncier agricole explique la confédération paysanne.

Ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est le message en substance de ces agriculteurs inquiets. Les unités de méthanisation sont bien plus vertueuses sur les plus petites exploitations de la Mayenne, car transformer le lisier ou le fumier en énergie peut aussi fragiliser les sols. "Le problème aujourd'hui c'est que les systèmes sont trop coûteux, et engendre pour que ce soit rentable un fonctionnement d'exploitation que nous ne défendons pas à la Confédération Paysanne" explique le porte-parole du syndicat en Mayenne Stéphane Durand.

À Saint-Pierre-des-Landes, Ludwig Ruault et ses trois associés du Gaec des Bruyères, près d'Ernée viennent de faire construire une unité de méthanisation. Elle fonctionnera dans quelques semaines et permettra de réduire la facture d'électricité d'environ 4.000 euros par an. "On va récupérer la chaleur du moteur pour chauffer notre atelier porc. On veut valoriser les déchets des animaux [il y a 130 vaches sur l'exploitation, ndlr] pour faire de l'énergie verte. On se dit que si on ne prend pas le train maintenant on va le rater" déclare ce jeune agriculteur.

En Mayenne deux projets de méthanisation sont dans le collimateur du syndicat de la Confédération Paysanne : un premier à Laval sur la zone de la Gaufrerie et le second à Châlons-du-Maine où dix agriculteurs vont exploiter une unité de méthanisation sur le site des Challonges à un kilomètres du bourg. D'après un collectif de riverains, plus de 10.000 m3 de stockage seront nécessaires à l'alimentation quotidienne de ce digesteur".