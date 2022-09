Pourquoi la préfecture de l'Indre a autorisé l'extension d'une "mega-porcherie" à Feusines

Quelques jours après avoir validé l'extension d'une porcherie entre Feusines et Perassay dans l'Indre, le préfet de l'Indre a détaillé ce mercredi les raisons qui ont amené les services de l'État à prendre cette décision.

Les services de l'État veulent rassurer. Après plusieurs semaines de mobilisation des opposants à l'extension d'une porcherie dans le sud de l'Indre, entre Feusine et Pérassay, la préfecture a fini par valider le projet porté par une exploitation porcine. France Bleu Berry vous explique pourquoi.

Les plafonds de consommation de l'eau revus à la baisse

"Dans ses grandes lignes, le projet d'extension est conforme au droit existant. C'est pour cela que j'ai accordé une autorisation" avance Stéphane Bredin, préfet de l'Indre. En revanche, entre le projet initial déposé par l'éleveur porcin et le projet final, il y a eu quelques modifications. C'est le cas sur les plafonds de consommation en eau de l'exploitation. Les services de la préfecture ont notamment longuement négocié avec l'exploitant. Dans le détail, ce n'est pas la consommation de l'élevage qui est revue à la baisse, mais les plafonds accordés à l'agriculteur.

Ainsi, alors qu'il était autorisé à puiser 3.000 m³ d'eau par an dans le réseau public, il aura désormais pour plafond 2.000 m³. Pour le forage, la limite maximale se situait à 8.000 m³/an. L'éleveur a demandé à ce qu'elle passe à 20.800 m³/an pour son extension. Demande rejetée par l'État qui lui a accordé 14.800 m³/an.

Oui, l'agrandissement va mécaniquement consommer plus d'eau, mais cela n'est pas un projet trop gourmand détaille Stéphane Bredin. "L'idée à retenir, c'est qu'on relève le plafond puisque l'exploitation augmente de taille. Mais le relèvement de ce plafond représente moins de 1 % des masses d'eau disponibles dans la nappe. Et c'est un plafond théorique puisque jusqu'à présent, l'exploitant n'a utilisé qu'un huitième du plafond dont il disposait". Cette autorisation n'est toutefois pas éternelle prévient le préfet. En cas de sécheresse intense, la préfecture peut toujours prendre un arrêté limitant les plafonds de consommation de l'exploitation.

Des normes plus contraignantes

Autres changements apportés au projet au cours de l'été : les services administratifs ont imposé des normes plus contraignantes, notamment concernant le méthaniseur. Des ajouts que Stéphane Bredin qualifie de "garde-fous" et qu'il justifie par une volonté de "crédibiliser la parole de l'État quand il dit qu'il a entendu les inquiétudes des riverains ou des associations de défense de l'environnement".

Il s'agit de tout un tas de précautions techniques, mais, pour résumer : en se basant sur des modifications récentes des lois et des règlements, l'État a voulu resserrer la vis autour du projet. Ce qui fait dire au préfet que "ce projet est assez exemplaire au niveau des exigences de l'État".

Mais de l'aveu même des services concernés, les négociations n'ont pas été aisées avec le producteur. En effet, ces nouvelles contraintes représentent un coût pour l'éleveur. C'est le cas par exemple d'une obligation de surveillance 24h/24 du méthaniseur via des systèmes d'alarme et/ou de surveillance humaine.

La préfecture est allée plus loin que ce que prévoit certaines normes. "Si on avait simplement suivi la réglementation, on aurait pu ne pas imposer tout cela" souligne Stéphane Bredin.

Une commission de suivi

Le préfet indrien indique vouloir avancer avec transparence. Une transparence qui doit, selon lui, se retrouver tout au long du processus d'agrandissement de l'exploitation. "L'État ne peut pas, et d'ailleurs il ne le veut pas, se contenter de dire quand il autorise un projet : 'Ce projet est conforme au droit, la discussion s'arrête là'. Quand des inquiétudes s'expriment, comme c'est le cas sur le projet de Feusines, dans la conception qu'on se fait de l'État aujourd'hui, il est normal de rendre des comptes et de rassurer" précise Stéphane Bredin.

Ainsi, une commission de suivi composé de l'éleveur, des services de l'État, de représentants de la société civile et de la filière porcine se réuniront dans une commission de suivi qui sera montée à l'automne. La fréquence de ces rendez-vous reste à déterminer, mais cette commission devra s'assurer que les prescriptions imposées au projet sont bien suivies.

"Cette commission, elle nous assure que personne ne se dérobe à sa responsabilité. On y discutera de manière transparente de tous les indicateurs de suivi que nous avons imposés à l'exploitant et qui souvent représenteront d'ailleurs des coûts importants pour son exploitation" indique le préfet.

Et le bien-être animal ?

Parmi les arguments avancés par les opposants au projet figure la question du bien être animal. "Ces porcs vont être élevés dans des espaces de 0,75 m2, sur des caillebotis, au-dessus d'une fosse à lisier. Ce ne sont pas des conditions normales pour faire une viande de qualité" avançait au mois de mai l'une des membres du collectif "Non à la méga porcherie de Feusines-Pérassay".

Un sujet qui n'a pas tellement sa place ici indiquent les services de l'État. Le projet respecte les obligations légales. "Je comprends les débats de société sur le bien-être animal" soupire Stéphane Bredin. "Mais il s'agit de réglementations nationales."

Les opposants au projet de "méga-porcherie" dispose d'un peu moins de quatre mois s'ils veulent déposer un recours.