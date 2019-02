Pourquoi le bio séduit de plus en plus les agriculteurs de l'Yonne ? C'est le sujet que vous avez choisi en votant sur le facebook de la radio. L'Yonne compte aujourd'hui près de 400 fermes converties en bio, ou en conversion. C'est 10 fois plus qu'en 2000.

yonne

En 2000, le bio n'avait conquis que 40 exploitations agricoles dans le département. Depuis , le bio a fait un véritable bond puisqu'on en dénombre 400. Un record a d'ailleurs été établi l'an dernier. Une centaine d'agriculteurs s'est mis au bio. Ça s'explique selon Philippe Camburet. Il est président du GABY, le groupement des agrobiologistes de l'Yonne. Il est aussi céréalier dans l'avalonnais. "L'agriculture biologique prend un essor très important parce que les consommateurs sont demandeurs des produits bio et locaux. Et puis on a des agriculteurs qui finissent par culpabiliser vis à vis de la société d'utiliser des produits qu'on retrouvent dans l'organisme humain ou dans la nature. "

Philippe Camburet est le président du GABY, le groupement des agro-biologistes de l'Yonne.

"Les agriculteurs finissent par culpabiliser d'utiliser des produits qu'on retrouvent dans la nature"

L'exemple de Marc Billotte , céréalier à Ravières sur une exploitation de 210 hectares. Depuis 2013 sa production est entièrement bio. Et pourtant il avait beaucoup d’à priori sur le bio avant de se lancer. Des à priori vite balayé. "En visitant les fermes voisines où j'habite, j'ai pu voir que c'était un modèle économiquement viable. Et du coup ça m'a convaincu. Le côté vertueux environnemental a aussi pesé dans la balance." Aujourd'hui Marc Billotte gagne aussi bien sa vie que s'il était en conventionnel. L'essentiel de sa production part à la coopérative bio, mais sa fierté c'est également de vendre en direct certain de ses produits. "Des lentilles vertes, du petit épeautre, des choses qui peuvent être consommés sans nécessiter de transformation. "

L'aide à la conversion met parfois du temps à être versée

Alors c'est vrai aussi que c eux qui s'installent aujourd'hui en bio, ont moins de facilité. Car depuis 2015, l'aide à la conversion met parfois du temps à être versée. Et ça peut poser des problèmes dans la mesure où ce n'est que la troisième année que l'agriculteur peut vendrent ses produits au tarif biologique. Malgré tout l'an dernier dans l'Yonne une centaine d'agriculteurs s'est sont mis au bio. C'est quand même un signe .

Marc Billotte est céréalier à Ravières sur une exploitation de 210 hectares. Depuis 2013 sa production est entièrement bio. Le reportage de Damien Robine.

Aujourd'hui sur les 400 exploitations bio dans l'Yonne , 250 sont des grandes cultures céréalières. La polyculture élevage vient en second (150) suivi des exploitations viticoles (50), et des maraîchers (40).

